臺灣觀光協會再度回歸DRT SHOW 發掘台灣潛水寶地

召集各位潛水愛好者！由即日起至15日，於香港會議展覽中心舉行「香港國際潛水暨渡假觀光展DRT SHOW 2024」，今年臺灣觀光協會香港辦事處展覽將以台灣六大潛點為設計主軸，包括小琉球、墾丁、蘭嶼、綠島、東北角及澎湖，推廣台灣獨特的海洋魅力。正如口號「Waves of Wonder」所指，在台灣的潛水旅程中，驚喜不斷，等待每一位潛水員前來探索！

被譽為「海龜天堂」的小琉球，擁有全球最高的海龜密度，潛水者幾乎可以每次潛水時都與海龜共游。綠島則因其豐富的水下生態和絢麗的巨型海扇，吸引了眾多潛水愛好者，無論是新手還是資深潛水員都能在這裡找到驚喜。