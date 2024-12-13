臺灣觀光協會再度回歸DRT SHOW 發掘台灣潛水寶地

召集各位潛水愛好者！由即日起至15日，於香港會議展覽中心舉行「香港國際潛水暨渡假觀光展DRT SHOW 2024」，今年臺灣觀光協會香港辦事處展覽將以台灣六大潛點為設計主軸，包括小琉球、墾丁、蘭嶼、綠島、東北角及澎湖，推廣台灣獨特的海洋魅力。正如口號「Waves of Wonder」所指，在台灣的潛水旅程中，驚喜不斷，等待每一位潛水員前來探索！
被譽為「海龜天堂」的小琉球，擁有全球最高的海龜密度，潛水者幾乎可以每次潛水時都與海龜共游。綠島則因其豐富的水下生態和絢麗的巨型海扇，吸引了眾多潛水愛好者，無論是新手還是資深潛水員都能在這裡找到驚喜。
現場更會有資深潛水教練駐點介紹潛水熱點，還有多家旅行社和潛水學校提供資訊，方便參觀者能夠深入了解台灣的潛水旅遊產品。此外，藝人馮寶欣和潛水執行長陳琦恩亦會現場分享他們的潛水經驗與心得。臺灣觀光協會香港辦事處表示，期待通過此次展會，讓香港潛水愛好者更深入了解台灣的水下資源，並計劃在最短的時間內體驗台灣的潛水魅力。
香港國際潛水暨渡假觀光展
DRT SHOW 2024
地點：香港會議展覽中心(HKCEC) Hall 3G
展位編號：A138
DRT SHOW官方網站