花蓮旅遊｜花蓮好山好水「丘丘‧森旅」群山擁抱治癒之旅 浸溫泉/草原瑜伽/單車（有片！）

台東花蓮出名好山好水，單是在市區旅遊觀光未必可以感受到大自然的壯麗風光，如果想全心放鬆，展開一段治癒身心靈的旅程的話，今次就帶大家入住去年年底才開幕的「丘丘•森旅」，這裡不但是能讓親子同樂的度假中心，同時亦是提供瑜珈和頌缽課程的靜心中心，整個旅宿都被群山包圍，落在兩座山丘之間的草原上，真正遠離煩囂。 文：Heidi

鳴謝：臺灣觀光協會香港辦事處、長榮航空、丘丘•森旅

「丘丘‧森旅」位於花蓮鳳林，在2022年10月正式開幕，由Home Hotel集團打造，是全台灣首間包含「度假＋靜心」中心的旅宿。住宿方面，這裡的客房全部都是獨棟建築，以「小島Wildland」與「心流Flow」分成兩個區域，再設「待霧」、「忘山」、「賴水」等多種房型，滿足各類客人人數和喜好的需要。記者就實試入住了「待霧」，墨綠色的獨立屋配上斜屋頂，門前再擺放兩張露營椅，似足外國退休小鎮一樣！房間特別採用高樓底設計，空間感十足，包含雙人床、獨立浴缸、乾濕分離淋浴、無線上網上網等必備設施，另外更設有梳化位，感覺溫馨。「丘丘‧森旅」佔地廣，大家入住時可租借單車代步，方便在來往房間、餐廳或其他設施，可以做運動之餘，亦有鄉郊悠閒的氣氛。

「二子 ‧ 泉旅」浸溫泉 踏入冬季，當然要浸溫泉減壓，「二子 ‧ 泉旅」是園區內的大型溫泉會館，設計源泉自原住民太魯閣族人稱為「霧來」的二子山溫泉，裝修以花蓮在地蛇紋石與質樸的洗石子點綴設計，如同真正置身在大檜山與南二子山之間，充滿台灣特色。「二子 ‧ 泉旅」內有獨立且隱密的湯屋，讓家庭或雙人同時浸泡溫泉，亦有免費入場的男、女裸湯，提供旅客卸下泳衣的全然放鬆泡湯空間，同樣為碳酸氫鈉泉，可鎮靜、促進血液循環和新陳代謝，對皮膚也有美顏作用！