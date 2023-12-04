熱門搜尋:
恒生指數 金價 五月天 周庭 李家超 叱咤2023 轉數快FPS 社內相親 年少日記 MIRROR YOHO WEST 區議會選舉2023 白日之下 騙案 流感 恒大 以巴衝突 好去處 網上熱話 新股IPO 定期存款 C觀點 Ray Online 行山路線 朗然 日本旅遊 深圳好去處 食譜 日圓匯率 健身 聖誕節2023
Ad Block Ad Block
返回
旅遊
2023-12-04 20:21:57

花蓮旅遊｜花蓮好山好水「丘丘‧森旅」群山擁抱治癒之旅 浸溫泉/草原瑜伽/單車（有片！）

分享：
花蓮旅遊｜台東花蓮好山好水「丘丘‧森旅」群山擁抱治癒之旅 浸溫泉/草原瑜伽/單車

花蓮旅遊｜台東花蓮好山好水「丘丘‧森旅」群山擁抱治癒之旅 浸溫泉/草原瑜伽/單車

台東花蓮出名好山好水，單是在市區旅遊觀光未必可以感受到大自然的壯麗風光，如果想全心放鬆，展開一段治癒身心靈的旅程的話，今次就帶大家入住去年年底才開幕的「丘丘•森旅」，這裡不但是能讓親子同樂的度假中心，同時亦是提供瑜珈和頌缽課程的靜心中心，整個旅宿都被群山包圍，落在兩座山丘之間的草原上，真正遠離煩囂。

文：Heidi
鳴謝：臺灣觀光協會香港辦事處、長榮航空、丘丘•森旅

「丘丘‧森旅」位於花蓮鳳林，在2022年10月正式開幕，由Home Hotel集團打造，是全台灣首間包含「度假＋靜心」中心的旅宿。住宿方面，這裡的客房全部都是獨棟建築，以「小島Wildland」與「心流Flow」分成兩個區域，再設「待霧」、「忘山」、「賴水」等多種房型，滿足各類客人人數和喜好的需要。記者就實試入住了「待霧」，墨綠色的獨立屋配上斜屋頂，門前再擺放兩張露營椅，似足外國退休小鎮一樣！房間特別採用高樓底設計，空間感十足，包含雙人床、獨立浴缸、乾濕分離淋浴、無線上網上網等必備設施，另外更設有梳化位，感覺溫馨。「丘丘‧森旅」佔地廣，大家入住時可租借單車代步，方便在來往房間、餐廳或其他設施，可以做運動之餘，亦有鄉郊悠閒的氣氛。

「二子 ‧ 泉旅」浸溫泉

踏入冬季，當然要浸溫泉減壓，「二子 ‧ 泉旅」是園區內的大型溫泉會館，設計源泉自原住民太魯閣族人稱為「霧來」的二子山溫泉，裝修以花蓮在地蛇紋石與質樸的洗石子點綴設計，如同真正置身在大檜山與南二子山之間，充滿台灣特色。「二子 ‧ 泉旅」內有獨立且隱密的湯屋，讓家庭或雙人同時浸泡溫泉，亦有免費入場的男、女裸湯，提供旅客卸下泳衣的全然放鬆泡湯空間，同樣為碳酸氫鈉泉，可鎮靜、促進血液循環和新陳代謝，對皮膚也有美顏作用！

探索花蓮風光

除了住得舒適，「丘丘‧森旅」園區內設有創意料理餐廳「舒漾」、以自然酒為特色的酒吧「漪酒吧」、適合親子共樂的「於岳遊樂場」、舉辦名類工作坊的「靈感書室」等等。住客入住時更可以報名參加不同的活動體驗，如正念行走、草原瑜伽課程、晚安舒眠按摩，逐步放鬆身心。推介大家踏單車在附近地區探索，穿梭於山田溪間，享受當下的寧靜快樂。

丘丘‧森旅
地址：花蓮縣鳳林鎮永豐路6號
交通：台鐵林榮新光站
網址：https://churesort.com/

Ad Block
請接受以下私隱政策及免責聲明，以示你同意am730內之私隱政策及免責聲明。了解更多
接受