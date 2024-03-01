觀賞 東京人氣紫藤花祭 及 草津溫泉湯揉表演

被評選為「世界十大絕美夢幻景點」的東京足利花卉公園，每年4月中旬均會舉辦「紫藤花物語」大型花祭。即日起，參加味力之旅的「東北賞櫻花嚐美食浸温泉」10天團，除了遊覽東京足利花卉公園外，還安排到草津熱乃湯浸温泉和遊覽弘前城公園、一目千本櫻等人氣景點。

東京足利花卉公園佔地逾9萬平方米，有約350株紫藤花爭相綻，還有樹齡約150年的大藤依傍在1千平方米的花架上，還有白藤與黃花藤組成長80米的花隧道。各種藤花的開花時期不一樣，在整個花祭期間可欣賞不同顏色的藤花美景！另外再到日本著名草津温泉享受泡湯，草津溫泉的泉源溫度很高，先人發明出「湯揉」，用長約180公分的木板反覆攪拌溫泉，藉此達到降溫效果，還會一邊哼着民謠、一邊配合韻律擺動木板。