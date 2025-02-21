請4放10去邊度好？ PLAN行程前必睇 玩盡10天復活節假！

四月除了是復活節外，亦是一年一度的櫻花季！相信不少人已開始計劃下一段旅行，小編為大家精心整理了復活節旅遊好去處，無論是前往觀賞櫻花，還是體驗當地的節慶活動，在計劃行程之前做足旅遊攻略，自然不會錯過最佳旅行時間！
日韓櫻花盛宴
每逢春天，日本的櫻花季節吸引著成千上萬的遊客。由3月下旬開始，東京、福岡、大阪等多個地區的櫻花會陸續盛開，其中東京的上野公園、千鳥之淵、更是日本熱門的賞櫻景點，每一處都有美麗的櫻花作背景，絕對是打卡的好地方。除了日本，韓國也是春季賞櫻的絕佳選擇。首爾汝矣島每年都會舉行盛大的「永登浦汝矣島春花節」，亦會有夜櫻活動，以及舉行各種街頭表演。此外，釜山昌原鎮海亦舉行春季限定的軍港櫻花節，其中「鐵道櫻花雨」更是有「最美櫻花の路」之稱，吸引了不少港人幕名而來！
體驗宗教文化
希臘復活節
許多人對希臘的印象是「希臘人信奉神明」，但實際上，希臘有不少基督教徒，甚至非常重視「復活節」！在聖周至復活節主日期間，希臘各地會舉行不同的慶祝活動，包括復活節前夕準備紅蛋和蠟燭、受難日的墓誌銘遊行，以及聖周最後一天的午夜彌撒。在復活節清晨，科孚島更有拋陶罐的習俗，象徵驅邪祈福，為新的一年帶來好運。而復活節當天，他們還會享用烤羔羊大餐。復活節到希臘，必定能體驗到滿滿的宗教氛圍。
泰國潑水節
泰國除了11月水燈節外，另一個最令人期待的大型節日，就是「潑水節」！泰國潑水節有如香港農曆新年一樣重要，而今年的潑水節定於4月13日至16日。在潑水節期間，無論是遊客或當地人，都可在街道上參與潑水慶典，象徵迎接新的一年，洗去過去一年的不幸。但原來潑水的方式也有講究，對長輩應選擇「淋水」而並非「潑水」；對同輩及後輩則可使用水槍「射水」。不過要謹記玩完水後，避免濕住身乘搭BTS，以免著涼！