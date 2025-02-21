請4放10去邊度好？ PLAN行程前必睇 玩盡10天復活節假！

四月除了是復活節外，亦是一年一度的櫻花季！相信不少人已開始計劃下一段旅行，小編為大家精心整理了復活節旅遊好去處，無論是前往觀賞櫻花，還是體驗當地的節慶活動，在計劃行程之前做足旅遊攻略，自然不會錯過最佳旅行時間！



日韓櫻花盛宴

每逢春天，日本的櫻花季節吸引著成千上萬的遊客。由3月下旬開始，東京、福岡、大阪等多個地區的櫻花會陸續盛開，其中東京的上野公園、千鳥之淵、更是日本熱門的賞櫻景點，每一處都有美麗的櫻花作背景，絕對是打卡的好地方。除了日本，韓國也是春季賞櫻的絕佳選擇。首爾汝矣島每年都會舉行盛大的「永登浦汝矣島春花節」，亦會有夜櫻活動，以及舉行各種街頭表演。此外，釜山昌原鎮海亦舉行春季限定的軍港櫻花節，其中「鐵道櫻花雨」更是有「最美櫻花の路」之稱，吸引了不少港人幕名而來！