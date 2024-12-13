賞花攻略必Mark！ 歐洲三大賞花勝地 9天團探索荷蘭、比利時、法國的獨特魅力

平時看太多櫻花、楓葉，想看些不一樣的？不如就讓新華旅遊帶領大家去看「2025年荷蘭花展」。這趟為期九天的旅程不僅可以走進充滿歷史與浪漫的名城，沉醉於色彩斑斕的花海，亦可體驗當地的文化與美食，讓大家都能感受到歐洲的獨特風情。

荷蘭：花海與啤酒的饗宴 阿姆斯特丹以其波光粼粼的運河和獨特的建築風格而聞名。此團將帶大家參觀「荷蘭最具代表性的品牌之一」喜力啤酒博物館，了解啤酒的製作過程，並品嘗新鮮的喜力啤酒。亦有機會遊覽阿姆斯特丹著名的鑽石工廠，見證這裡精湛的鑽石切割技術。以及前往新士堅斯風車村，感受17、18世紀的荷蘭生活，除了可以漫步在古老的建築間，欣賞美麗的歐洲田園風光，也可以前往有「世界上最美的花園」之稱的庫肯霍夫花展。每年春天，數以萬計的鬱金香、玫瑰和風信子盛開，令人目不暇給。

比利時：古城布魯日的魅力

這座被譽為「北方威尼斯」及中世紀建築而聞名的布魯日。漫步在布魯日的古城區，大家可以欣賞到美麗的運河和歷史悠久的市政廳。這裡的每一條小巷、每一座建築都散發著濃厚的歷史氣息，絕對是打卡勝地！大家還可以品嘗當地的巧克力和啤酒，這裡的手工巧克力店和傳統啤酒廠都值得一探。漫遊在這個美麗的城市，旅客將感受到比利時獨特的文化和熱情的人民。

法國：浪漫之都的探索

提到藝術之都法國，行程亦包括法國的歷史名城魯昂。這裡的聖母院以其壯麗的哥特式建築而聞名，歷史悠久的街道和古老的建築讓人仿佛置身於時光隧道中。魯昂也是法國印象派畫家莫內的靈感來源之一，大家可以在這裡欣賞到無數的藝術作品。最後，當然少不了浪漫之都巴黎！暢遊著名香榭麗舍大道、凱旋門、拿破崙墓和巴黎鐵塔。最重要的是，新華旅遊特別安排了五星級酒店–Pullman Paris la Defense，讓大家於巴黎享受到舒適的住宿環境。