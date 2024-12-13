走訪五大東歐列國 感受古老童話的魅力

一提到東歐，許多人會聯想到壯麗的城堡、歷史悠久的街道，是旅行者探索世界的理想地點！這裡的城市結合了古老的傳統與現代化的生活方式，從布拉格的的天文鐘和聖維特大教堂，再到布達佩斯乘坐多瑙河遊船，東歐的每一個角落都充滿了故事。
【東歐迷人景緻10天團】會安排大家前往「夢幻之地」德國温格宮、德累斯頓教堂；亦會前往奧地利的薩爾斯堡，深入了解音樂巨匠莫札特的故鄉，漫步於米拉貝爾花園，享受音樂與自然的完美結合。至於【東歐9天團】，就安排大家到訪捷克的卡羅維溫泉鄉，除了可以在古城漫步，亦可享受自然的療癒。還有機會品嘗當地的特色美食，例如波希米亞特式鴨餐、地道豬手及啤酒等，不僅能欣賞到壯麗的風景，還能沉浸在豐富的文化和美食中。
東歐迷人景致10天團
暢遊：德國、捷克、奧地利、克羅地亞及匈牙利
團號：EEBE10
團費：HK$21,999+
出發日期：1月9、24、2月6、20、3月6、20日
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東歐9天【阿聯酋航空精選】
暢遊：捷克、奧地利、斯洛文尼亞、克羅地亞、匈牙利
團號：EEEK09
團費：HK$21,999+
出發日期：1月18、24、29日；2月8、15日；3月8、22日
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全包機場稅、燃油附加費、機票手續費及免收全程領隊、導遊、司機服務費