走訪五大東歐列國 感受古老童話的魅力

一提到東歐，許多人會聯想到壯麗的城堡、歷史悠久的街道，是旅行者探索世界的理想地點！這裡的城市結合了古老的傳統與現代化的生活方式，從布拉格的的天文鐘和聖維特大教堂，再到布達佩斯乘坐多瑙河遊船，東歐的每一個角落都充滿了故事。

【東歐迷人景緻10天團】會安排大家前往「夢幻之地」德國温格宮、德累斯頓教堂；亦會前往奧地利的薩爾斯堡，深入了解音樂巨匠莫札特的故鄉，漫步於米拉貝爾花園，享受音樂與自然的完美結合。至於【東歐9天團】，就安排大家到訪捷克的卡羅維溫泉鄉，除了可以在古城漫步，亦可享受自然的療癒。還有機會品嘗當地的特色美食，例如波希米亞特式鴨餐、地道豬手及啤酒等，不僅能欣賞到壯麗的風景，還能沉浸在豐富的文化和美食中。