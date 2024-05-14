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旅遊
2024-05-14 18:00:00

跑馬地熟食中心｜黃泥涌食鮑魚　必試名人飯堂風沙雞+懷舊茶檔厚多士！

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跑馬地熟食中心｜黃泥涌食鮑魚　必試名人飯堂風沙雞+懷舊茶檔厚多士！

跑馬地熟食中心｜黃泥涌食鮑魚　必試名人飯堂風沙雞+懷舊茶檔厚多士！

位於跑馬地的黃泥涌熟食中心，由於地理因素，客源主要都是附近學生和區內街坊。雖然面積不大，但依然有幾間出色的小店，同樣在網上公認味道好，不可不知！接下來為大家一一介紹，下次有機會的話不妨一試！

懷舊茶檔厚多士

黃泥涌市政大廈裏面有一間開業多年的港式茶檔，賣咖啡奶茶、西多士、沙嗲牛肉麵等等為主，看似平凡，但其實他們的西多士很有名氣，厚度有近5cm，是全香港最厚的多士之一，打卡一流，吸引了很多Foodie來朝聖！奶醬厚多士不單外表有睇頭，做法都非常邪惡，先將多士表面烘底，在塗滿份量頗多的花生醬和煉奶，吃起來麵包鬆軟，醬料味道香甜，下午茶首選！此外，沙嗲牛肉公仔麵也是店舖名物，沙嗲夠惹味，牛肉肉質亦軟嫩，配上爽彈掛湯的即食麵，吃完之後一定很滿足！

昌記

地址：香港跑馬地毓秀街2號黃泥涌市政大廈2樓熟食中心1及5號

奶醬厚多士。（相片來源：instagram：top_hongkong_restaurants） 吃起來麵包鬆軟，醬料味道香甜。（相片來源：instagram：pigheadxx） 跑馬地黃泥涌熟食中心昌記。（相片來源：instagram：sikyehlu）

必試招牌風沙雞

如果有機會在晚市來訪，最熱鬧旺場的餐廳一定是銖記海鮮飯店。店舖開業多年，是區內少有的海鮮大排檔，因此有不少名人街坊都是座上客。店舖老闆陳松輝有鮑魚王子的稱號，多年來屢獲殊榮。菜式豐儉由人，由魚翅鮑魚到鑊氣小炒都任君選擇。招牌貨是風沙雞，看似是炸子雞，但表面灑上大量炸蒜，皮脆內嫩，咀嚼時肉質軟滑，滿口油香，令人印象難忘。若果預算充足，當然要試試鎮店之寶南非大網鮑，鮑魚軟腍，非常美味。

銖記海鮮飯店

地址：香港跑馬地毓秀街2號黃泥涌市政大廈2樓熟食中心4號

必試招牌風沙雞。（相片來源：instagram：hk.restaurant.foodie） 若果預算充足，當然要試試鎮店之寶南非大網鮑（相片來源：instagram：joana.lei） 鮮味海鮮。（相片來源：instagram：hk.restaurant.foodie） 由魚翅鮑魚到鑊氣小炒都任君選擇。（相片來源：instagram：hk.restaurant.foodie） 皮脆內嫩，咀嚼時肉質軟滑，滿口油香。（相片來源：instagram：joana.lei）

學生、打工仔快餐首選

最後這間泰記主打早餐、常餐等速食快餐，價錢貼地平民，$40左右就有交易，是跑馬地少有的平價早餐選擇。如果午餐時段來到，餐牌上除了有中式炒飯，也有多款西式意粉供應，不妨試試番茄辣豆螺絲粉，茄汁香噴噴，每條螺絲粉都沾滿醬汁，非常開胃。另外凍奶茶也是傳統風味，茶底香濃，值得一試。

泰記

地址：香港跑馬地毓秀街2號黃泥涌市政大廈2樓熟食中心5號

番茄辣豆螺絲粉非常開胃。（相片來源：instagram：ggivy） 凍奶茶也是傳統風味。（相片來源：instagram：hongkongeatz） 泰記主打早餐、常餐等速食快餐。（相片來源：instagram：hongkongeatz）
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