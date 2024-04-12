長榮航空香港-高雄今日正式啟航 5月起往返港台航班 急增至每周67班

台灣向來都深受港人歡迎，不但機程短，生活節奏亦與香港截然不同。其中，高雄國際機場距離市區僅10多分鐘，成為不少講求效率的港人遊台首選地。為了進一步滿足旅客赴台需求，長榮航空由即日起提供每日1班香港往返高雄的直航機，並於5月15日起增至每日2班，以配合大家遊台需要。
全新航線的首班客機於今日(12日)，中午約12時抵達香港國際機場，機場特別安排噴水儀式，吸引不少旅客提早到達閘口見證這個只此一次的重要時刻。隨著香港來往高雄的航線正式開啟後，加上5月15日起增加班次，長榮航空將提供每星期多達67班往返港台的飛航服務。
為了慶祝是日首航，長榮航空分別於高雄國際機場及香港國際機場舉行啟航活動及儀式，除了為乘搭本日香港往返高雄的旅客準備「首航好禮包」，當中含有長榮航空環保束口背袋、由台灣觀光協會香港辦事處送出環保飲品手提袋及聯乘台灣品牌19again的旅行組套裝等。此外，高雄交通四通八達，不論前往台灣其他地區旅遊，或者轉機前往日韓都十分方便，因此長榮航空貼心送上台灣高鐵優惠券，以及ClubSim 7日亞太數據漫遊通行證。
慶祝首航活動接踵而來！為了令大家即使在香港都可以品嚐台灣味道，長榮航空今日更邀請來自高雄的本地台式米芝蓮小店—阿元來了，搶先為香港旅客送上最具台灣風味的台式飲品。
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