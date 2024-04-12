長榮航空香港-高雄今日正式啟航 5月起往返港台航班 急增至每周67班

長榮航空香港-高雄航線以空中巴士A321-200機型飛行，機上配置有8個商務位、176個經濟位，共184個座位數。

台灣向來都深受港人歡迎，不但機程短，生活節奏亦與香港截然不同。其中，高雄國際機場距離市區僅10多分鐘，成為不少講求效率的港人遊台首選地。為了進一步滿足旅客赴台需求，長榮航空由即日起提供每日1班香港往返高雄的直航機，並於5月15日起增至每日2班，以配合大家遊台需要。

全新航線的首班客機於今日(12日)，中午約12時抵達香港國際機場，機場特別安排噴水儀式，吸引不少旅客提早到達閘口見證這個只此一次的重要時刻。隨著香港來往高雄的航線正式開啟後，加上5月15日起增加班次，長榮航空將提供每星期多達67班往返港台的飛航服務。