韓國櫻花2024｜韓國最新櫻花花期時間表 釜山最早3月尾開花 5個熱門櫻花慶典日程

櫻花開花與天氣回暖有關，而根據韓國常用天氣網站WEATHERi(웨더아이)的預測，今年的春季預計將比往年溫暖，因此櫻花開花期平均提前3～6天左右，從3月22日以釜山開花為首，櫻花季將會蔓延全國。以下整理了韓國櫻花花期時間表及 5個熱門櫻花慶典的日程，讓大家可以盡早計劃韓國櫻花之旅！

韓國櫻花2024｜韓國最新 櫻花花期時間表 雖然韓國今年的櫻花季提前，但不少熱門櫻花旅遊地如首爾、春川等都會比2023年的開花季遲，基本上集中在3月尾至4月頭，因此賞櫻前最好因應前往的地區做好功課，以防賞櫻行程撲空 。以下為韓國櫻花花期預測時間表，一般櫻花的全盛時期都在櫻花開花日後6～7日，而預測數據每年平均都存有2～4日的誤差，再加上溫度、濕度、雨量等都會影響櫻花狀況，因此預測日期僅供參考，真實情況需要按當時氣候而定。

櫻花慶典2024｜濟州典農路櫻花慶典 제주 전농로 왕벚꽃 축제 濟州島位於韓國的最南邊，因此天氣較早回暖，櫻花亦會較其他地區提早盛放，而每年的三月底到四月初，濟州島典農路兩旁的櫻花樹便會盛開，整條道路長達1.2公里，如同一條櫻花隧道般綻放。而今年濟州島便會在3月22日開始舉辦一年一度的櫻花慶典，今年濟州島預測開花期為3月21日至3月24日左右，趁着慶典時前往可以避開櫻花長出綠芽的時期，在慶典時道路還會掛上紅藍色的燈籠，令慶典的氣氛更為昇華。 舉辦日期：3月22日~ 3月24日 地址：濟州市三道一洞典農路 제주시 삼도일동 전농로

櫻花慶典2024｜鎮海軍港祭 진해군항제 提到韓國櫻花的話，便不得不提位於釜山附近的鎮海所舉辦的軍港祭，鎮海軍港祭不但是韓國最大型的櫻花慶典，還是與海軍有關的活動，因此可以在慶典期間免費參觀海軍基地、試穿海軍服、欣賞韓國軍樂隊表演等，活動內容特別豐富。而今年櫻花會較往年早開，所以鎮海軍港祭亦預訂在3月23日開始舉行，當中以長約1.5公里的櫻花夾道溪流餘左川及櫻花盛放的慶和站鐵路最為引人入勝，若想看韓國最早及最壯觀的櫻花，不妨選擇到鎮海觀賞吧！ 舉辦日期：3月23日~ 4月1日 地址：慶尚南道昌原市鎮海區平安洞10 경상남도 창원시 진해구 통신동

櫻花慶典2024｜大邱E WORLD櫻花節 대구 이월드 블라썸 피크닉 近年越來越多人喜歡到大邱旅遊，而櫻花季期間大邱便會舉辦大邱E WORLD櫻花節，雖然設有入場費，但屬於韓國難得結合了戶外娛樂設施及賞櫻的活動，令櫻花景色與其他地方大為不同。而且E WORLD櫻花節擁有比首爾汝矣島輪中路多3倍的櫻花樹，整體的觀賞感更為震撼，場地內亦會有更多適合拍照打卡的地點，特別適合與家人或朋友留念用。而除了在白天可以觀賞到櫻花外，E WORLD櫻花節的晚上更有燈光秀和煙花表演，可以一次過滿足多個願望，令門票值回票價！ 舉辦日期：3月16日~ 4月7日 地址：大邱廣域市達西區頭流公園路200 (頭流洞) 대구광역시 달서구 두류공원로 200 入場費用： ·全日自由利用券 - 成人 49,000韓元 / 青少年 44,000韓元 / 兒童 39,000韓元 ·夜間自由利用券 - 成人 35,000韓元 / 青少年 33,000韓元 / 兒童 33,000韓元

櫻花慶典2024｜慶州大陵苑石牆路櫻花慶典 경주 대릉원돌담길 벚꽃축제 慶州擁有不少觀光及賞櫻勝地，其中以位於大陵苑附近的石牆路櫻花慶典最受韓國人歡迎。大陵苑屬慶州市內包括彌鄒王陵 、黃南臺家、天馬家等共23座新羅時代古墓聚集的遺址，在櫻花季時櫻花便會與這些遺址相間，營造出古色古香的氣氛，比起街頭的櫻花更為特別。而在櫻花慶典期間，不但可以在櫻花藝術路（벚꽃거리예술로）上欣賞櫻花，還設有公演、市集及燈光秀，可以一邊賞櫻一邊感受韓國的慶典氣氛。 舉辦日期：3月22日~ 3月24日 地址：慶尚北道慶州市皇南洞493-26 경상북도 경주시 황남동 493-26