香港旅遊博覽會2024｜6大限定優惠！環球影城買一送一！免費送酒店＋樂園門票

全港首個旅遊嘉年華「香港旅遊博覽會 2024」將於 2024 年 2 月 22 至 25 日暨香港會議展覽中心 Hall 3FG 舉行，KKday 現場特設攤位（K07,K09,K11,K12），為大家帶來6大會場限定禮遇及旅遊優惠，包括中日韓台泰越景點門票及交通行程低至 1 折、超過 500 項精選旅遊優惠及價值超過 16 萬遊戲禮物，熱愛旅遊歎世界的你必去！

香港旅遊博覽會2024｜6大限定優惠！環球影城買一送一！免費送酒店＋樂園門票

【會場限定｜優惠 1】現場消費禮遇 – 參加小遊戲，送越南航空來回機票！

於活動現場預訂任何 KKday 旅遊產品滿指定金額，即可獲得參加冰壺小遊戲資格。擲中指定目標即可贏得越南航空送出來回機票乙張、20 吋行李箱乙個、Kakao Friends 精品及KKday 旅行袋。禮品數量有限，先換先得，換完即止。優惠受條款及細則約束。

【會場限定｜優惠 2】KKday 每日台上送大禮 - 景點門票、酒店住宿免費送！

每日指定時段，KKday 玩樂專員於攤位台上設「KKday 送大禮」環節，免費送出一系列景點門票、免費酒店住宿及行李配件，包括新濠水上樂園雙人入場門票、20 吋輕便行李箱、雙人天際 100 門票連 Café 100 套票、雙人山頂纜車連凌霄閣摩天台 428 門票及深圳春秋國際旅行社有限公司送出 深圳東方銀座酒店豪華客房住宿 1 晚連雙人自助早餐，絕對不能錯過！