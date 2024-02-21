香港旅遊博覽會2024｜6大限定優惠！環球影城買一送一！免費送酒店＋樂園門票

全港首個旅遊嘉年華「香港旅遊博覽會 2024」將於 2024 年 2 月 22 至 25 日暨香港會議展覽中心 Hall 3FG 舉行，KKday 現場特設攤位（K07,K09,K11,K12），為大家帶來6大會場限定禮遇及旅遊優惠，包括中日韓台泰越景點門票及交通行程低至 1 折、超過 500 項精選旅遊優惠及價值超過 16 萬遊戲禮物，熱愛旅遊歎世界的你必去！
香港旅遊博覽會2024
地點：香港灣仔博覽道 1 號 香港會議展覽中心 Hall 3FG KKday
攤位：K07,K09,K11,K12
活動日期：2 月 22 日至 25 日(星期四至星期日)
開放時間：11:00 – 19:00
門票預訂
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【會場限定｜優惠 2】KKday 每日台上送大禮 - 景點門票、酒店住宿免費送！
每日指定時段，KKday 玩樂專員於攤位台上設「KKday 送大禮」環節，免費送出一系列景點門票、免費酒店住宿及行李配件，包括新濠水上樂園雙人入場門票、20 吋輕便行李箱、雙人天際 100 門票連 Café 100 套票、雙人山頂纜車連凌霄閣摩天台 428 門票及深圳春秋國際旅行社有限公司送出 深圳東方銀座酒店豪華客房住宿 1 晚連雙人自助早餐，絕對不能錯過！
【會場限定｜優惠 3】免費體驗 – STEM 工作坊帶到現場+行到攰按摩鬆一鬆！
走遍會場每個角落，不忘到 KKday 攤位為疲倦的雙腳鬆一鬆！KKday 聯乘 Queen’s Beauty於攤位內提供免費熱敷按摩體驗，更有機會帶走限定 TonyMoly 護手霜一套。提前預約，讓你展會現場感受本地人氣 SPA 店。一日遊是本地最受歡迎的親子假日活動之一，KKday 將一日遊工作坊帶到現場，讓小朋友及家長於攤位內免費體驗人氣 STEM 工作坊一日遊，親手製作獨一無二的「幻彩變色花茶」及「隱形的祝福」，更可將成品帶走。立即預約，體驗 STEM 工作坊的科學奧妙。
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一連 4 日 KKday 邀請了不同國家旅遊觀光局、交通票券、景點、酒店的代表於攤位與大家 分享人氣目的地最新資訊及玩樂攻略。包括澳洲觀光局、廣州長隆旅遊度假區、深圳好日子 酒店、Go City®、深圳大梅沙京基洲際酒店、歐洲鐵路公司、新濠影匯、泰國政府旅遊局、 越南航空。想緊貼目的地最新潮流或玩得最醒目的你，記得 Mark 實時間！
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即將出發的你切勿錯過會場限定快閃優惠，多個人氣主題樂園門票、景點門票、活動體驗低 至買一送一！KKday 玩樂專員每日下午 1 時（只限星期六日）、下午 4 時及晚上 6 時卡於現 場開搶快閃優惠，會場限定優惠碼只限現場放送，記得入場搶優惠！率先發放首 2 天優惠：
2月 22 日（星期四）
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- 16:00【買一送一】馬來西亞新山樂高樂園一日門票，HK$327/2 張 起，平均 HK$164/張
- 18:00 【買一送一】日本環球影城門票 1 日券 +關西樂享周遊券 1 Week Free Pass，HK$604/2 張 起，平均 HK$302/張
2 月 23 日（星期五）
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恆生信用卡
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建行（亞洲）信用卡
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AEON 信用卡
優惠 1：預訂海外旅遊產品滿 HK$400，輸入優惠碼「KKDAEON80」，即減 HK$80。 優惠 2：預訂大灣區交通及專車滿 HK$250，輸入優惠碼「KKDAEONGBA」，即減 HK$50。