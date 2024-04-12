駿業熟食市場｜觀塘熟食中心高質日本菜連姜濤都幫襯過！ 必食連登仔最愛香嫩燒雞！

觀塘區人口密集，因此有近四個熟食市場，而其中駿業街熟食市場和觀塘碼頭熟食市場都很受打工仔歡迎，當中有食家推介的星馬菜，也有網民熱捧的平價西餐，更有由《全民造星》參賽者主理的日本菜，各有各美味，值得大家留意。

連登仔最愛香嫩燒春雞 BBQ Grilled and Baked前身為百里香，藏身在駿業街熟食市場內，主打平民價錢味道高質的西餐，早年憑一份燒春雞在「連登」網上討論區打出名堂，吸引全港網民關注。店舖後來易手，但也保留了餐牌上的美食，質素依舊。BBQ王牌燒雞到底有何吸引？午市套餐賣約五十元，已包半隻燒雞、脆薯皇、餐湯、蒜蓉包等等，CP值高！味道也有驚喜，雞皮烘得香脆，咬開肉嫩多汁，配上燒烤醬更加好味！還有德薩斯州煙燻BBQ手撕豬絲漢堡包亦是人氣之選，套餐跟配捲心菜及脆薯皇，漢堡包大大個，內裡爽雜惹味的手撕豬絲，同樣值得一試。 BBQ Grilled and Baked 地址：觀塘駿業街67號熟食市場1樓40&44號