鹿兒島旅遊｜出水麓武家屋敷群 穿越400年 入住日本武士大宅

談起日本戰國武士，相信有玩過《戰國無雙》系列的電玩迷馬上就能聯想起織田信長、豐臣秀吉、德川家康等等名字，不論在遊戲或是真實日本歷史中，位位都是一代戰國名將！今次帶大家去到鹿兒島的出水市，走訪日本現存最大規範的武士住宅區「出水麓武家屋敷群」，裡面不單保留古城風貌，遊客更可以入住由武士家改建的民宿，並換上傳統和服，穿越到四百年前的江戶時代，從另一角度了解日本武士。

日本最大規範武士住宅區

鹿兒島的出水市自古而來都建有武士的聚居地，「出水麓武家屋敷群」位於肥後藩國的外城，為防衛的重要據點，因此集中了藩內優秀的武士駐守，合共有150間武士住宅，佔地之廣達60公頃，歷時30年建成。此地在1997年已被選定為國家重要傳統建築群保存地區，2019年又被認定為日本遺產，一帶的街區規劃至今亦跟當年一樣，建築群內包括竹添家宅邸、武宮家宅邸等等舊宅遺跡，亦曾經成為日本大河劇《篤姬》的拍攝場所。

武士家民宿「RITA 出水麓」

如果有機會來到出水麓，可以入住2023年6月才正式開業的武士家民宿「RITA 出水麓」，改建自區內最大的傳統武家屋敷，保留建築外型，再加入現代化配備，既可體驗武家屋的設計，亦能享受科技帶來的便利。民宿提供3款房型，今次記者就入住了「紅 AKANE」，整幢房屋都以木材建成，內裡充滿和式氣氛。設備方面，房間設有客廳、寢室、洗手間和浴室，方便和舒適程度不比市區酒店輸蝕。

RITA 出水麓 官方網站