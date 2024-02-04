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旅遊
2024-02-04 14:00:41

鹿兒島旅遊｜329年歷史世界文化遺產仙巖園 日本最美庭園！貓奴必去「貓神神社」

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鹿兒島旅遊｜329年歷史世界文化遺產仙巖園 日本最美庭園！貓奴必去「貓神神社」

鹿兒島旅遊｜329年歷史世界文化遺產仙巖園 日本最美庭園！貓奴必去「貓神神社」

想了解日本的歷史文化，不妨從建築開始入手，而提起日本傳統建築，不少人第一時間都會聯想到各大名城中的天守閣，但其實早在江戶時代的鹿兒島薩摩藩，當其時的藩主島津光久就興建了一座名叫的「仙巖園」的別邸，內裡景色一直為人所津津樂道。

文：heidi
鳴謝：香港航空，九州觀光局，仙巖園

面朝櫻島活火山 仙巖園 御庭神社

鹿兒島仙巌園 面朝櫻島活火山

仙巖園建於1695年，在2015年登錄成為世界文化遺產，為「明治日本產業革命遺產」的一部分。這裡歷代都由鹿兒島的島津家所擁有，當時遠嫁德川將軍家的篤姬也在這裡生活過，直至今時今日仙巖園都傳承著島津家各項傳統文化儀式。庭園總佔地約5公頃，而庭園的前方便是延綿的大海以及活火山櫻島火山，座擁著這一帶最得天獨厚的壯麗景觀，結合建築特色，成為日本最美的「借景式庭園」，直至三百多年後的今天依然一如當年風光明媚。仙巌園內有多座建築物，如尚古集成館、御殿、望獄樓等，另外又有三座神社，分別為鶴嶺神社、御庭神社以及貓神神社，更有多組由歷代家主建造的水池和紀念物，每步都是歷史。除了欣賞建築，這裡四季亦有不同的花朵綻放，春季櫻花滿開，秋冬時份亦有赤色紅葉，都是迷人的自然景致。

御庭神社

貓奴必去「貓神神社」

貓神神社是由17代藩主島津義弘所建，據說當年他在出征朝鮮時攜同七隻貓，用貓的瞳孔來判斷時間的變化，但最後只有兩隻平安歸來，於是他便興建了這座貓神社神社，不少貓奴都特意前來祈求家中主子平安健康，神社旁邊有間專賣貓貓紀念品的商店，可以買到這裡限定的貓繪馬。

傳統薩摩切子製作體驗

參觀完這座充滿歷史的庭園後，仙巌園還有鄉土料理的餐廳、和風咖啡店、鹿兒島傳統工藝品店等遊客設施，可謂一條龍服務，適合大家安排半日行程慢慢感覺傳統和式風情。一場來到，更可付費參加薩摩切子製作體驗，由工匠的指導下親手做出漂亮的切子吊墜薩摩切子是鹿兒島的傳統玻璃工藝品，經過光線折射而閃爍生輝，可用作擺設或生活用具，招待親朋時相當體面。薩摩切子全人手製作，工匠以獨特的玻璃的切割技法，先在玻璃表面以線標示出需切割位置，再逐一切割，構成複雜而精巧的花紋和圖案，加上玻璃本身透明通透的材質，每件薩摩切子都晶瑩剔透，是送禮的絕佳手信。

仙巖園

地址：鹿兒島県鹿兒島市吉野町9700-1

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