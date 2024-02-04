鹿兒島旅遊｜329年歷史世界文化遺產仙巖園 日本最美庭園！貓奴必去「貓神神社」

想了解日本的歷史文化，不妨從建築開始入手，而提起日本傳統建築，不少人第一時間都會聯想到各大名城中的天守閣，但其實早在江戶時代的鹿兒島薩摩藩，當其時的藩主島津光久就興建了一座名叫的「仙巖園」的別邸，內裡景色一直為人所津津樂道。



文：heidi

鳴謝：香港航空，九州觀光局，仙巖園

鹿兒島仙巌園 面朝櫻島活火山 仙巖園建於1695年，在2015年登錄成為世界文化遺產，為「明治日本產業革命遺產」的一部分。這裡歷代都由鹿兒島的島津家所擁有，當時遠嫁德川將軍家的篤姬也在這裡生活過，直至今時今日仙巖園都傳承著島津家各項傳統文化儀式。庭園總佔地約5公頃，而庭園的前方便是延綿的大海以及活火山櫻島火山，座擁著這一帶最得天獨厚的壯麗景觀，結合建築特色，成為日本最美的「借景式庭園」，直至三百多年後的今天依然一如當年風光明媚。仙巌園內有多座建築物，如尚古集成館、御殿、望獄樓等，另外又有三座神社，分別為鶴嶺神社、御庭神社以及貓神神社，更有多組由歷代家主建造的水池和紀念物，每步都是歷史。除了欣賞建築，這裡四季亦有不同的花朵綻放，春季櫻花滿開，秋冬時份亦有赤色紅葉，都是迷人的自然景致。

貓奴必去「貓神神社」 貓神神社是由17代藩主島津義弘所建，據說當年他在出征朝鮮時攜同七隻貓，用貓的瞳孔來判斷時間的變化，但最後只有兩隻平安歸來，於是他便興建了這座貓神社神社，不少貓奴都特意前來祈求家中主子平安健康，神社旁邊有間專賣貓貓紀念品的商店，可以買到這裡限定的貓繪馬。