鹿兒島旅遊｜329年歷史世界文化遺產仙巖園 日本最美庭園！貓奴必去「貓神神社」

想了解日本的歷史文化，不妨從建築開始入手，而提起日本傳統建築，不少人第一時間都會聯想到各大名城中的天守閣，但其實早在江戶時代的鹿兒島薩摩藩，當其時的藩主島津光久就興建了一座名叫的「仙巖園」的別邸，內裡景色一直為人所津津樂道。
文：heidi
鳴謝：香港航空，九州觀光局，仙巖園
鹿兒島仙巌園 面朝櫻島活火山
仙巖園建於1695年，在2015年登錄成為世界文化遺產，為「明治日本產業革命遺產」的一部分。這裡歷代都由鹿兒島的島津家所擁有，當時遠嫁德川將軍家的篤姬也在這裡生活過，直至今時今日仙巖園都傳承著島津家各項傳統文化儀式。庭園總佔地約5公頃，而庭園的前方便是延綿的大海以及活火山櫻島火山，座擁著這一帶最得天獨厚的壯麗景觀，結合建築特色，成為日本最美的「借景式庭園」，直至三百多年後的今天依然一如當年風光明媚。仙巌園內有多座建築物，如尚古集成館、御殿、望獄樓等，另外又有三座神社，分別為鶴嶺神社、御庭神社以及貓神神社，更有多組由歷代家主建造的水池和紀念物，每步都是歷史。除了欣賞建築，這裡四季亦有不同的花朵綻放，春季櫻花滿開，秋冬時份亦有赤色紅葉，都是迷人的自然景致。
貓奴必去「貓神神社」
貓神神社是由17代藩主島津義弘所建，據說當年他在出征朝鮮時攜同七隻貓，用貓的瞳孔來判斷時間的變化，但最後只有兩隻平安歸來，於是他便興建了這座貓神社神社，不少貓奴都特意前來祈求家中主子平安健康，神社旁邊有間專賣貓貓紀念品的商店，可以買到這裡限定的貓繪馬。
傳統薩摩切子製作體驗
參觀完這座充滿歷史的庭園後，仙巌園還有鄉土料理的餐廳、和風咖啡店、鹿兒島傳統工藝品店等遊客設施，可謂一條龍服務，適合大家安排半日行程慢慢感覺傳統和式風情。一場來到，更可付費參加薩摩切子製作體驗，由工匠的指導下親手做出漂亮的切子吊墜。薩摩切子是鹿兒島的傳統玻璃工藝品，經過光線折射而閃爍生輝，可用作擺設或生活用具，招待親朋時相當體面。薩摩切子全人手製作，工匠以獨特的玻璃的切割技法，先在玻璃表面以線標示出需切割位置，再逐一切割，構成複雜而精巧的花紋和圖案，加上玻璃本身透明通透的材質，每件薩摩切子都晶瑩剔透，是送禮的絕佳手信。
仙巖園
地址：鹿兒島県鹿兒島市吉野町9700-1