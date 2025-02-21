龍南客家文化之旅 贛粵兩省純玩3天團

龍南市位於江西最南端，是對接粵港澳大灣區的橋頭堡和生態康養旅遊後花園，同時也是世界客屬第32屆懇親大會的舉辦地。這裡旅遊資源豐富且多元化。八達旅遊為大家準備了三天兩夜的龍南–贛粵兩省純玩團，帶大家深入探索客家文化。行程第一天會先帶大家到太平古街，參觀最高的客家圍屋「燕翼圍」，到世界客家第一村「崗上圍屋群」，當地20多座圍屋展示了客家的歷史。亦安排爬南武當山，體驗刺激的玻璃項目。

第二天則前往位於600公尺高山上的桃花源「虔心小鎮」，體驗採虔茶、做腐竹、享受窯雞。隨後前往世界客家文化城，這裡是第32屆世客會的主會場，對客家文化感興趣的朋友可參觀非物質文化遺產。傍晚可打卡龍南熱門的網紅夜景「黃道生騎馬老街」，老街燈光璀璨，充滿市井氣息。晚上前往栗園圍景區觀賞沉浸式客家演出《天下客家》，住宿可選擇梨樹下民宿或關西圍的田心圍讀旅民宿，均具特色。最後更會帶大家到關西圍景區，遊覽最大客家方圍西新，到擁有500多年歷史的客家古村「正桂村Z」，以及造訪陽明心谷，探尋王陽明生前最愛的洞穴。

八達旅遊

牌照號碼：354704

團號：LJX35

團費：港幣$198起

出發日期：3至4月(逢週二、六)

查詢及報名：2626 0102

WhatsApp查詢及報名：9293 2808 / 6662 2305