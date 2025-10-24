【新加坡航空限時優惠】套票優惠登場！機票+酒店優惠低至HK$3,849起！額外加購景點門票 一趟玩盡新加坡環球影城+夜間野生動物園

想趁假期出走放鬆一下，但為了平機票，需要時時刻刻Mon住優惠？仲要較定鬧鐘買？現在買平機票不用這麼辛苦！新加坡航空現正推出限時優惠套票（機票+酒店），經濟艙連酒店4天3晚套票低至HK$3,849起，輕鬆享受五星級空中服務，更可加購暢遊新加坡多個人氣景點，包括新加坡環球影城、哈利波特：魔法幻境、亞洲雨林探險園及夜間野生動物園等，無論是情侶、朋友或一家大小，都能找到最合適的行程！精彩假期，就在新加坡。立刻計劃你的年末旅程啦！

訂購機票及酒店套票後，更可加購多個熱門景點門票，包括：新加坡環球影城、亞洲雨林探險園及夜間野生動物園等，一站式安排，慳時間又慳煩惱，輕鬆出發無難度！

新加坡航空屢獲國際殊榮，機上服務、餐飲及娛樂系統均屬世界級。今次限時優惠，讓旅客以親民價錢，享受頂級航空旅程，再配以精選酒店住宿，旅程更添完美體驗！優惠期即日起至2026年6月30日，無論是短途休閒還是長途深度遊，都能感受新航一貫的高質素！

一家大小或朋友出遊必選新加坡環球影城，滿足所有人的需求！小朋友或童心未泯的大人絕不可錯過今年全新開放的小小兵樂園Minion Land，追求刺激感的朋友則可體驗科幻城市及古埃及園區的機動遊戲，沉浸於科幻電影世界。對打卡一族而言，哈利波特：魔法幻境絕對是夢幻級目的地。園區以沉浸式場景設計見稱，彷如置身電影世界之中，拍照打卡一流，保證相機停不了手！玩到肚餓，就可以到座落於聖淘沙名勝世界的WEAVE地標之中的 The Coach Coffee Shop享用輕食咖啡醫醫肚，或者探索呢度豐富嘅餐飲體驗！

新加坡一向以安全、衛生及語言溝通便利見稱，對家庭旅客尤為友善。亞洲雨林探險園及夜間野生動物園不但設施完善，更結合教育與娛樂元素。今年全新開幕的亞洲雨林探險園是亞洲首個探險動物園，小朋友可近距離接觸多種珍稀野生動物，包括瀕危的黑葉猴、菲律賓斑鹿及馬來亞虎，邊玩邊學，享受刺激的冒險探索之旅。而夜間野生動物園是亞洲首個專為夜晚探索而設的動物園，設有多語言導覽車，帶領顧客邂逅超過900只夜間動物，夜遊原野。

商務級享受！舒適旅程由登機開始

若想追求旅程質素與性價比，新加坡航空的商務艙及優選經濟艙定能滿足所需。機上服務一向口碑載道，餐飲精緻、座位寬敞，配合貼心設施，由登機一刻開始，便投入一段真正放鬆的假期。乘搭商務艙和優選經濟艙的旅客可享「名廚有約」服務，預先選擇主菜，在三萬英呎的高空中，享受主廚精心烹調的多樣菜色。

立即計劃你的新加坡假期，搶先預訂星級機票+酒店套票，開啟打卡+體驗+享樂的完美旅程！