《魅力江蘇，水韻文脈》

水，千古恆長，潤物無聲，藏著人類文明的密碼，讓文化生生不息。水韻江蘇，滋養出中國沿海之濱一片魚米之鄉的豐蘊富腴。俯瞰整個江蘇大地，水的足跡無處不在。縱貫的水系、遍布的水網如同動脈一般，構成江蘇獨特的地貌肌理。

百轉千迴，至柔至剛，不同的水氣質滋養出江蘇文化的多樣性。水還流經江蘇人的血脈，賦予江蘇人溫柔敦厚、開放包容、奮勇爭先的品質。 長江大橋，宛如游龍，橫臥大江南北，天塹變通途，南京長江大橋是長江上第一座由中國自行設計和建造的雙層式鐵路、公路兩用橋。它是新中國技術成就與現代化的象徵，是見證中國實力崛起的精神之橋，是江蘇的文化符號。

[太湖佳絕處 畢竟在黿頭]，黿頭渚是橫臥太湖西北岸的一個半島，是無錫太湖十五渚中最美的水中陸地，風光雄秀並奇，渾然天成。覽太湖山水，黿頭渚更是極佳觀覽點。瘦西湖，可窺江蘇園林之秀。舊時，江蘇富庶的鹽商在運河城邊建起這座玲瓏剔透的園林，可謂極盡人工巧匠，成就了瘦西湖「園林之盛，甲於天下」的美譽。

一條流動的史詩，京杭大運河。作為世界上最長、最古老的人工水道，京杭大運河既是中國文明的記錄，也是世界獨有的活態文化遺產。悠悠運河千年流，孕育了江蘇一座座璀璨明珠般的名城古城。

十里秦淮，煙波水路，輝耀古今。秦淮河孕育了金陵文化，是南京的母親河，也被稱為「中國第一歷史文化名河」。自古，這裏便是望族聚居之地，商賈雲集，文人薈萃，儒學鼎盛，素有「六朝金粉」之譽。