10天摩洛哥行程全攻略 必去「摩洛哥天空之城」 勇闖世界最大沙漠

摩洛哥被譽為「歐洲後花園」，坐擁自然景色、歷史遺跡以及歐陸式城市建築等多元景觀，是一個處處充斥著異國風情的國度。新華旅遊誠邀大家參與摩洛哥10天神秘國度之旅，一同揭開這個國家的神秘面紗。在旅程中，大家不但可以化身藍精靈暢遊「摩洛哥天空之城」，更可以勇闖撒哈拉沙漠(Sahara Desert)，期間亦會安排大家品嚐摩洛哥地道晚宴，欣賞民族歌舞、騎術及發放毛瑟鎗之精彩表演等。



走訪藍色小鎮舍夫沙萬

體驗獨有浪漫魅力 提起摩洛哥，不得不提有「天空之城」之稱的舍夫沙萬(Chefchaouen)，坐落於麗芙山區(Rif Mountains)，海拔約 610公尺，得天獨厚的地理位置令它更遠離繁囂。淡藍色的建築搭配白牆，再加上些許安達魯西亞的建築風格紅色的波浪形瓦屋頂，猶如從天上打翻水彩顏料般染藍了整座山城，在陽光照耀下顯得無比浪漫又美麗。