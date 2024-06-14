10天深度探索摩洛哥 體驗異國文化 感受獨有浪漫魅力

摩洛哥被譽為「歐洲後花園」，擁有豐富多樣的自然景致、歷史遺跡以及歐陸式城市建築，處處充溢著異國風情。這個神祕的北非國度，正等待著大家探索和發掘！新華旅遊誠意邀請大家參與一場為期10天的摩洛哥之旅，一同揭開這個國家神祕的面紗。在行程中，暢遊充滿詩意「摩洛哥天空之城」；有機會勇闖浩瀚無垠的撒哈拉沙，體驗駱駝背上的沙漠探險之旅；品嚐摩洛哥地道的美味佳餚、欣賞充滿民族特色的歌舞表演。無論是想追尋異域風情，還是渴望探索未知的文化，這次摩洛哥之行定能為大家帶來難忘的旅程體驗！

尋找世界最著明藍色山城─舍夫沙萬

提到摩洛哥，絕不能錯過有「天空之城」之稱的舍夫沙萬(Chefchaouen)。這座城市坐落於麗芙山區(Rif Mountains)海拔約610公尺的高地上，因其遠離塵囂的得天獨厚的地理位置而更加迷人。在舍夫沙萬，到處可見淡藍色的建築配上潔白的牆面，猶如從天上打翻了一盤水彩顏料般染藍了整座山城。在陽光的照耀下，這座色彩繽紛的城市顯得格外浪漫迷人。穿梭在狹窄的小巷之中，感受這座城市的悠閒與安寧彷彿置身於世外桃源。漫步在這片藍色城市中，不禁會讓人產生一種遠離塵囂、回歸自然的靜謐感。