11天西部純玩團 帶大家踏上真正的「絲綢之路」！

相信大家對「絲綢之路」並不陌生，但背後的歷史文化，大家又了解多少？香港中國旅行社將用11天時間，由香港出發直飛敦煌，帶大家走訪新疆著名的敦煌、吐魯番、喀納斯及禾木村等地，充分體驗絲綢之路的文化底蘊、壯麗自然景觀。
行程先會參觀世界文化遺產「莫高窟」，欣賞那些歷經千年的壁畫與雕塑，並觀看主題電影《千年莫高》。還會遊覽鳴沙山和月牙泉，騎駱駝在沙丘間穿梭，感受沙漠的神秘與魅力，以及到訪圖瓦人部落「禾木村」，感受當地獨特的民族文化。
至於美食方面，大家將會品嘗到地道的新疆特色，例如雪蓮燉雞、羊拐抓飯、沙洲宴及各種烤肉，定能讓味蕾得到滿足。此團還安排了前往多項特色景點，包括五彩灘、魔鬼城、喀納斯湖等，這些地質奇觀不僅是自然景觀的代表，還承載著豐富的文化故事。大家不僅能欣賞到大自然的鬼斧神工，還能感受到千年絲路的歷史厚重。
香港中國旅行社
牌照號碼：351522
團號：CXGC
團費：港幣$15,999
(限時優惠價：港幣$13,999)
出發日期：2025年4月25日、
5月16日、6月20日、
7月18日、8月8日、
9月5日、9月19日、10月10日
報團或包團熱線：3859 4800
網址：香港中國旅行社