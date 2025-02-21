11天西部純玩團 帶大家踏上真正的「絲綢之路」！

相信大家對「絲綢之路」並不陌生，但背後的歷史文化，大家又了解多少？香港中國旅行社將用11天時間，由香港出發直飛敦煌，帶大家走訪新疆著名的敦煌、吐魯番、喀納斯及禾木村等地，充分體驗絲綢之路的文化底蘊、壯麗自然景觀。

行程先會參觀世界文化遺產「莫高窟」，欣賞那些歷經千年的壁畫與雕塑，並觀看主題電影《千年莫高》。還會遊覽鳴沙山和月牙泉，騎駱駝在沙丘間穿梭，感受沙漠的神秘與魅力，以及到訪圖瓦人部落「禾木村」，感受當地獨特的民族文化。