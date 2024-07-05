2024夏日限定好去處 留港一樣可以嘆盡暑假 三大親子必玩活動

就快到暑假，不少香港人都會選擇一家大小外出旅遊！對於學生來說，7&8月是長達個半月的假期，但對於上班族來說，不僅請假難，機票更是貴上加貴！想周圍玩未必要離開香港，留港也可以同樣玩得愉快，等小編向大家介紹暑假留港，有甚麼好玩的地方適合一家大小去！



暑假狂熱Party Time官方照片

暑假狂熱Party Time 想要消暑玩水，大家必定會聯想到海洋公園！由明天(6日)起，海洋公園新推出「暑假狂熱Party Time」，多達50個水上娛樂設施，包括「Sun激鬥之運動」及設有多個「Sun激鬥之小遊戲」，當中包括「水彈sun激鬥」、「兜頭淋sun激鬥」和「摩打手sun激鬥」，等你玩到笑餐飽。大家還可以在天海灣，欣賞到讓人情緒高漲的「熱情狂舞表演」、「熱帶音浪樂隊表演」及「水鼓狂歡表演」，跟隨強勁音樂節拍忘形起舞，盡享最開心和動感滿瀉的夏日體驗。 盛夏入場門票

平日票價 成人$340 學生$288 小童11歲或以下$238

周末票價 成人420 學生不適用 小童11歲或以下294

*5歲以下小童更可享免費入場優惠

Pixar水花大街派對官方照片

Pixar水花大街派對 不知道大家看了新上映的《Inside Out 2》沒有，小編看完之後完全被阿愁和阿怒吸引了！趁暑假及《Inside Out 2》大熱，迪士尼樂園的「Pixar水花大街派對！」終於回歸了。水聲、歌聲、歡呼聲，於今個暑假響遍美國小鎮大街！除了有Pixar人氣角色《反斗奇兵》胡迪、巴斯光年、牧羊女寶貝、翠絲、《沖天救兵》的卡叔、小狗德仔、《超人特工隊》的超能先生、超能太太、冰條俠及E夫人等。還有《玩轉腦朋友》的阿樂、阿愁、阿怒，從影院上映的《玩轉腦朋友2》玩到派對現場！ 迪士尼樂園入場門票

票價 成人$719 小童3至11歲$539 長者$100

*3歲以下小童更可享免費入場優惠 *價錢及詳情請瀏覽香港迪士尼樂園官網

上水Skechers Summer Waterpark官方照片