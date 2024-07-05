2024夏日限定好去處 留港一樣可以嘆盡暑假 三大親子必玩活動

就快到暑假，不少香港人都會選擇一家大小外出旅遊！對於學生來說，7&8月是長達個半月的假期，但對於上班族來說，不僅請假難，機票更是貴上加貴！想周圍玩未必要離開香港，留港也可以同樣玩得愉快，等小編向大家介紹暑假留港，有甚麼好玩的地方適合一家大小去！
暑假狂熱Party Time
想要消暑玩水，大家必定會聯想到海洋公園！由明天(6日)起，海洋公園新推出「暑假狂熱Party Time」，多達50個水上娛樂設施，包括「Sun激鬥之運動」及設有多個「Sun激鬥之小遊戲」，當中包括「水彈sun激鬥」、「兜頭淋sun激鬥」和「摩打手sun激鬥」，等你玩到笑餐飽。大家還可以在天海灣，欣賞到讓人情緒高漲的「熱情狂舞表演」、「熱帶音浪樂隊表演」及「水鼓狂歡表演」，跟隨強勁音樂節拍忘形起舞，盡享最開心和動感滿瀉的夏日體驗。
盛夏入場門票
平日票價 成人$340 學生$288 小童11歲或以下$238
周末票價 成人420 學生不適用 小童11歲或以下294
*5歲以下小童更可享免費入場優惠
Pixar水花大街派對
不知道大家看了新上映的《Inside Out 2》沒有，小編看完之後完全被阿愁和阿怒吸引了！趁暑假及《Inside Out 2》大熱，迪士尼樂園的「Pixar水花大街派對！」終於回歸了。水聲、歌聲、歡呼聲，於今個暑假響遍美國小鎮大街！除了有Pixar人氣角色《反斗奇兵》胡迪、巴斯光年、牧羊女寶貝、翠絲、《沖天救兵》的卡叔、小狗德仔、《超人特工隊》的超能先生、超能太太、冰條俠及E夫人等。還有《玩轉腦朋友》的阿樂、阿愁、阿怒，從影院上映的《玩轉腦朋友2》玩到派對現場！
迪士尼樂園入場門票
票價 成人$719 小童3至11歲$539 長者$100
*3歲以下小童更可享免費入場優惠
*價錢及詳情請瀏覽香港迪士尼樂園官網
上水Skechers Summer Waterpark
全港最大型戶外親子吹氣城堡回來了！上水石湖新村的水上樂園「Summer Waterpark」於今個夏天更聯乘人氣運動品牌SKECHERS，設全新Skechers Foamies 泡泡大戰。大會更邀請到Victoria Skimboard HK沙灘滑板高手在現場手把手教授沙灘滑板，而魔手自由及水肺潛水學校 Masyu Playground 亦會教授小朋友變成小小美人魚。Skechers Summer Waterpark當然設有多個大型充氣水上競技設施，包括滑水梯、水上競技賽、濕地充氣城堡、超過一萬個波波任小朋友玩的波波池，絕對可以讓大小朋友盡情玩樂！
【KKDay限定優惠】Skechers Summer Waterpark門票
日期：6月29日至 8月31日
時間：11:00 am - 6:00pm
地址：上水石湖新村梧桐河旁 Skechers Summer Waterpark
星期一至五
$328(成人)、$268(小童)
星期六、日及公眾假期
$358(成人)、$298(小童)
【買一送一】票價^ $328/1大+1小 $358/1大+1小
【2人同行】票價 $488/2位 $588/2位
【4人同行】票價 $888/4位 $988/4位
^適用於一位成人（12歲或以上）及一位小童（11歲或以下）
立即預訂：夏日水上樂園門票 Skechers Summer WaterPark 2024｜親子暑假好去處 - KKday