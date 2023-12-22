2024年衝出亞洲 深入歐洲的耶路撒冷 爽玩東歐、巴爾幹半島

新一年來一次不一樣的旅遊經歷！食玩假期推出「東歐 巴爾幹半島【塞爾維亞、波斯尼亞、黑山共和國、克羅地亞、斯洛文尼亞】10天團」，行程觸及近世紀以來屢受戰火波及的塞爾維亞，包括首都貝爾格萊德、卡里麥坦城堡並途經共和廣場、勝利柱和聖沙華教堂、被稱為「歐洲的耶路撒冷」的薩拉熱窩，還有在南斯拉夫時期被稱為普林西普橋的拉丁橋。此橋北端正是塞拉耶佛事件的現場，亦是觸發第一次世界大戰的導火線，深具歷史價值。

食玩假期推出「東歐 巴爾幹半島【塞爾維亞、波斯尼亞、黑山共和國、克羅地亞、斯洛文尼亞】10天團」，行程還會欣賞壯麗風光，包括世界遺產、位於克羅地亞中部的喀斯特山區的十六湖國家公園，為東南歐歷史最悠久的國家公園。公園內有許多有石灰岩沉積形成的天然堤壩，這些堤壩形成了一個個湖泊、洞穴和瀑布。由於主要有16個湖泊，故公園又稱十六湖國家公園，四季擁有著不同景致，是聞名歐洲的森林國家公園。