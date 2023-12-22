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旅遊
2023-12-22 04:29:34
日報

2024年衝出亞洲 深入歐洲的耶路撒冷 爽玩東歐、巴爾幹半島

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普拉競技場 羅馬競技場

普拉競技場，是目前保存最完好的古羅馬圓形競技場。

新一年來一次不一樣的旅遊經歷！食玩假期推出「東歐 巴爾幹半島【塞爾維亞、波斯尼亞、黑山共和國、克羅地亞、斯洛文尼亞】10天團」，行程觸及近世紀以來屢受戰火波及的塞爾維亞，包括首都貝爾格萊德、卡里麥坦城堡並途經共和廣場、勝利柱和聖沙華教堂、被稱為「歐洲的耶路撒冷」的薩拉熱窩，還有在南斯拉夫時期被稱為普林西普橋的拉丁橋。此橋北端正是塞拉耶佛事件的現場，亦是觸發第一次世界大戰的導火線，深具歷史價值。

斯洛文尼亞 布斯當娜鐘乳洞

團友在斯洛文尼亞會乘小火車遊覽布斯當娜鐘乳洞。

食玩假期推出「東歐 巴爾幹半島【塞爾維亞、波斯尼亞、黑山共和國、克羅地亞、斯洛文尼亞】10天團」，行程還會欣賞壯麗風光，包括世界遺產、位於克羅地亞中部的喀斯特山區的十六湖國家公園，為東南歐歷史最悠久的國家公園。公園內有許多有石灰岩沉積形成的天然堤壩，這些堤壩形成了一個個湖泊、洞穴和瀑布。由於主要有16個湖泊，故公園又稱十六湖國家公園，四季擁有著不同景致，是聞名歐洲的森林國家公園。

高塔爾古城

高塔爾古城有神秘小島之稱，因為全島出入口僅得一個。

旅行團亦到訪黑山共和國國境的高塔爾古城，城內建有11世紀的聖特勒弗教堂、高大壯觀的教堂雙塔，而東正教聖尼古拉斯教堂是古城地標，另外建於1602年的鐘樓，它的前面三角體石柱，又叫「恥辱之柱」，是古代處決罪犯的地方。至於巴爾幹半島部分，行程也安排到克羅地亞，有「亞得里亞海之珠」之稱的杜邦力、世界文化遺產的司碧古城，還有位於普拉、是目前保存最完好的古羅馬圓形競技場等，古蹟之多不能盡錄。

旅行團編號：EEBK-10D
團費：每位14,999港元起 (另18,999港元，2月12日初三成團)
出發日期：2024年1、2月逢周日(除2月11日)
查詢：3721 3211

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