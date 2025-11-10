2025聖誕節好去處｜「橫琴長隆國際海洋度假區」 屢獲全球大獎 食、住、睇show玩到盡 短途旅行隨時起行！

趁着4天聖誕假期，不如約埋家人、朋友或者另一半，來一趟輕鬆又充滿驚喜的短途之旅！近近地北上，從香港出發只需大約1個半鐘，經港珠澳大橋就可以直達【橫琴長隆國際海洋度假區】。園區屢獲全球大獎，集齊了玩樂、住宿、打卡、觀賞表演於一身，無論想享受靚景酒店staycation，還是想體驗刺激機動遊戲、欣賞世界級表演，通通都可以一次滿足。 橫琴長隆國際海洋度假區最近推出超吸引「買二大送二小」優惠，適合一家四口出遊！度假區內共有四大主題酒店，包括橫琴灣酒店、企鵝酒店、飛船酒店及馬戲酒店，都能擁有不一樣的住宿體驗。從體驗得獎樂園、高級餐飲到休閒娛樂，足不出園都能享受豪華又多元的假期體驗，真正做到「食、住、玩一應俱全」！

北上室內玩樂新地標 全球最大室內主題樂園 橫琴長隆飛船樂園是目前榮獲全球最大的室內主題樂園，設有超過30項遊樂設施，並獲得TEA 「傑出成就獎」最佳海洋主題公園獎項，以及七項健力士世界紀錄，包括：「最大的室內樂園」、「最大的水族箱」、「最大的水族館」、「最大的活珊瑚展覽」、「最大的室內人造浪」、「最大容量的搭乘式動態模擬裝置」、「最大的弧形銀幕」稱號。園區劃分為15大主題區域，適合不同年齡層遊客。

破世界記錄海洋主題樂園 長隆海洋王國自開園以來，被譽為「破世界記錄的海洋主題樂園」，融合了珍稀海洋生態、尖端娛樂設備與精彩大型演藝於一體。其中5D 城堡影院，獲得世界健力士世界紀錄「世界最大3D立體投影」及「世界最大永久性投影屏」獎項；鯨鯊館則獲頒「最大水族館」、最大水族箱」、「最大亞克力板」、「最大水族館展示窗」及「最大水底觀景穹頂」。而「海洋保衛戰」更奪得國際遊樂園及景點協會（IAAPA）頒發的銅環獎（最佳表演類獎），獲得的獎項數不勝數。 園區分為八大主題區域，匯聚超過萬種珍貴海洋生物，包括巨型鯨鯊、白鯨、企鵝、海豚與海獅等，讓遊客能近距離探索深海奇觀。除了能觀賞珍稀海洋生物，更設有刺激好玩的「冰山過山車」、「鸚鵡過山車」、「超級激流」等機動遊戲。喜歡看表演的朋友，則不能錯過「水上飛人大匯演」、「海洋夜光大巡遊」及「海洋幻彩煙花秀」，錯過了絕對會後悔！

震撼世界的表演饗宴 橫琴長隆劇院《長隆秀》 長隆劇院是度假區內第二座永久性大型演藝場館，也是全球頂尖馬戲藝術家的夢幻舞台。鎮館之作《長隆秀》由國際頂級創作團隊傾力打造，憑藉創新視覺與多國文化融合，榮獲全球主題娛樂協會（TEA）「西婭獎–年度傑出成就獎」，被譽為國際級必看大秀。

《長隆秀》以1,300平方米超巨型LED螢幕搭建而成，配合270度環形舞台設計，觀眾彷彿置身光影交錯的奇幻世界。演出融合水、陸、空三維特技表演，集結來自二十多個國家的世界級特技與馬戲藝術家，從威尼斯浪漫篇章到非洲熱情鼓舞，最後融入中國元素與搖滾百老匯的跨文化演繹，每幕都帶來難忘的視覺震撼。 長隆橫琴灣酒店｜夢幻海洋主題度假殿堂，親子與年輕人首選！ 長隆橫琴灣酒店榮獲世界旅遊大獎（WTA）「全球領先主題酒店」（2014–2015 連續兩年）及中國旅遊大獎（TTG）「最佳主題酒店」（2019–2020），是亞洲地區最具代表性的海洋主題度假酒店之一。酒店擁有逾1888間主題客房，其中包括超人氣的「城堡海景雙床房」，可在私人陽台飽覽海天一線的壯闊美景。

必打卡親子設施推薦 橫琴灣水世界（12,000平方米）：集室內外嬉水樂園於一體，親子同樂、四季皆宜。

海豚之窗：近距離與可愛海豚互動，拍照打卡絕美浪漫。

海豚之窗

火烈鳥島：觀賞粉紅火烈鳥在陽光下優雅漫步，是小朋友與情侶的浪漫秘境。

南花園無敵海景草坪（25,000 平方米）：浪漫婚攝及野餐拍照的理想場地。