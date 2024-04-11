BIZ勝派丨4.12香港—高雄 正式開航 迎合即興遊 長榮航空港澳台航點制勝

即使再忙也好，香港人熱愛旅行的心情從未消減過。尤其是近年愈趨流行「話走就走」的短中線即興旅遊，彈性規劃觸及多個目的地，玩法更深受歡迎。迎合即興遊趨勢，長榮航空股份有限公司(香港分公司)(下稱：長榮航空香港)宣布將於明日(4月12日)開航香港高雄航線，亦是區內唯一擁有香港、澳門、台北、高雄4個航點網絡的航空公司。長榮航空香港總主任陳水鋒認為，新航線有助旅客發掘台灣南部人文風情，配合立榮航空航線和周邊城市，產生協同效應。

香港高雄航線 5 月將加密班次

長榮航空在明日(4月12日)起開辦香港高雄航線(BR846航班)，並宣布5月15日增至每日兩班，除服務香港及高雄兩地巿場外，長榮航空更是唯一營運「香港—台北」、「澳門—台北」、「香港—高雄」及「澳門—高雄」四條航線的航空公司，預計5月加密航班後將達到合計每周84個往返班次。

陳總主任表示，結合台北的航班優勢，香港旅客除往返高雄外，「亦可以高(高雄)進北(台北)出，或是北進高出，行程彈性更大，亦刺激台灣本土多個城市的旅遊業發展。」而且搭乘長榮航空飛往高雄，僅幾分鐘路程到旁邊的國內線航廈，輕鬆轉乘集團旗下立榮航空飛往金門和澎湖。「全程享有一致性的寄艙行李限額，香港旅客毋須擔心往返台灣離島時，出現行李超重的情況。」

他還指新航線的航班時間相當理想，香港出發時間落在中午12點05分，旅客可以在機上享用午餐，抵達高雄即展開行程；至於晚機航班特意選擇在晚上約7時半出發，抵達時間則是晚上9時，「對想下班後立即拎行李起行的即興遊玩法，銜接更便利。」值得一提，長榮航空已在3月底起增加往來高雄及日本主要城巿的班次，每日一班由高雄往返東京、大阪及福岡，香港旅客將更有彈性地經高雄或台北兩個機場，「如先去台灣短遊再轉機前往日本，或是從日本回港前在台灣過境購物，行程更多變化。」