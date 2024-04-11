BIZ勝派丨4.12香港—高雄 正式開航 迎合即興遊 長榮航空港澳台航點制勝

即使再忙也好，香港人熱愛旅行的心情從未消減過。尤其是近年愈趨流行「話走就走」的短中線即興旅遊，彈性規劃觸及多個目的地，玩法更深受歡迎。迎合即興遊趨勢，長榮航空股份有限公司(香港分公司)(下稱：長榮航空香港)宣布將於明日(4月12日)開航香港高雄航線，亦是區內唯一擁有香港、澳門、台北、高雄4個航點網絡的航空公司。長榮航空香港總主任陳水鋒認為，新航線有助旅客發掘台灣南部人文風情，配合立榮航空航線和周邊城市，產生協同效應。
香港高雄航線5月將加密班次
長榮航空在明日(4月12日)起開辦香港高雄航線(BR846航班)，並宣布5月15日增至每日兩班，除服務香港及高雄兩地巿場外，長榮航空更是唯一營運「香港—台北」、「澳門—台北」、「香港—高雄」及「澳門—高雄」四條航線的航空公司，預計5月加密航班後將達到合計每周84個往返班次。
陳總主任表示，結合台北的航班優勢，香港旅客除往返高雄外，「亦可以高(高雄)進北(台北)出，或是北進高出，行程彈性更大，亦刺激台灣本土多個城市的旅遊業發展。」而且搭乘長榮航空飛往高雄，僅幾分鐘路程到旁邊的國內線航廈，輕鬆轉乘集團旗下立榮航空飛往金門和澎湖。「全程享有一致性的寄艙行李限額，香港旅客毋須擔心往返台灣離島時，出現行李超重的情況。」
他還指新航線的航班時間相當理想，香港出發時間落在中午12點05分，旅客可以在機上享用午餐，抵達高雄即展開行程；至於晚機航班特意選擇在晚上約7時半出發，抵達時間則是晚上9時，「對想下班後立即拎行李起行的即興遊玩法，銜接更便利。」值得一提，長榮航空已在3月底起增加往來高雄及日本主要城巿的班次，每日一班由高雄往返東京、大阪及福岡，香港旅客將更有彈性地經高雄或台北兩個機場，「如先去台灣短遊再轉機前往日本，或是從日本回港前在台灣過境購物，行程更多變化。」
發掘台灣南部人文風情
以往港人習慣飛往台北消閒飲食，即使浸溫泉也只會想起陽明山、北投和烏來。陳總主任認為新航線讓大家可嘗試台灣旅遊的更多玩法，他推介，「高雄乘台鐵僅2小時便可到達台東，體驗當地原住民的風土人情。如到訪花東縱谷感受純淨天然風光，品嚐獨特口感的池上米；到素有『東台第一景』美譽的知本溫泉；夏季將至，少不了參加每年舉辦的熱氣球嘉年華盛事等。」他又推薦立榮航空前往澎湖，參加夏季年度澎湖花火節煙火，或到訪七美島的雙心石滬以及於忘憂島浮潛欣賞七彩珊瑚礁群。「金門春天漸漸回暖，氣候讓特殊的藻類在海水裡發光，產生『藍眼淚』現象；而夏、冬兩季可分別看到『栗喉蜂虎』及『鸕鶿』成群過境的大自然震撼景象呢！」他建議這些行程絕對適合一家大小體驗。
2050年淨零碳排放藍圖
航空業碳排放占全球總排放約2%，要響應2050年達至淨零排放，陳總主任指出長榮航空已於2021年11月宣布達成「2050年淨零碳排放」目標，並分4個層面實踐。「機隊現代化方面，引進更高效環保機型及評估引進新世代飛機；營運航線利用大數據優化飛行計劃，落實航機減重與提高機坪橋電/橋氣使用率；參與國際航空業碳抵換及減量計畫(CORSIA)並推出『綠旅行』與『綠運輸』專案；以及推動建立台灣永續航空燃油(SAF)產能並制訂SAF使用計畫。」他強調SAF是航空業達至零碳排放的關鍵做法之一，去年長榮航空已在波音787新機交付，以及東京羽田返回台北松山機場的載客航班，率先採用SAF。「計畫至2035年添加10%，2050年達成淨零碳排的目標。」他補充。
(特約)