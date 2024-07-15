Klook十周年丨「全民老公」劉俊謙夥拍阿Dee肥仔擔任「放試玩家」 今日中午起一連7日大派1折海外旅遊券

「放試玩家」解鎖另類玩樂新體驗

有見Klook早前在社交媒體的短片觸及人數及互動率對比上一個月分別有破紀錄30倍及6倍增長，品牌於是加碼宣布任命有「全民老公」之稱的劉俊謙、「宇宙天團」正副隊長梁業(肥仔)及何啟華(阿Dee)為年度品牌「放試玩家」，並正式發布廣告短片及廣告硬照。由即日起市民可陸續於各大社交媒體、線上平台、全港最大型、像素最高的廣告屏幕– 銅鑼灣祟光百貨外牆、港鐵中環站的大型展示板及其他港鐵車站，與Klook三位「放試玩家」在全方位瘋狂打卡。



「放試玩家」在廣告片中會帶大家「放膽去試」，玩盡東京發洩屋、土耳其泡泡浴、冰上垂釣及火山直升機等，由Klook於全球超過530,000個的旅行體驗中解鎖的各式各樣上天下海新體驗。而「全民老公」劉俊謙於廣告片中更破天荒「放試」在鏡頭前進行泡泡浴，向一眾「劉太sss」大派消暑福利！連同ERROR肥仔及阿Dee連番搞笑旅遊冒險，解鎖旅行新體驗Get！