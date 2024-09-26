Klook 10周年丨放試玩盡十年 平台助香港盛事經濟 倡導可持續旅遊 岑皓祺：App更AI 叫車可實時翻譯 陳詠賢：夥香港快運建一站式預訂體驗

一站式旅遊玩樂體驗平台Klook今日慶祝成立10周年，並舉行「放試玩盡十年傳媒記者會」。Klook香港及澳門區總經理岑皓祺Kenny和Klook香港及澳門區市場營銷總監陳詠賢Winnie，與傳媒朋友分享喜悅之餘，也公布平台發展動向和連串歡慶限時驚喜禮遇。活動上Kenny回顧了Klook的歷程與預告今後的發展策略，包括強化Klook app功能和應用體驗，又提到平台會履行更多社會責任，積極倡導和推動可持續旅遊。至於Winnie為大家帶來關於10周年慶典的多個優惠和活動，包括率先公布全球獨家「Money Can't Buy免費放試體驗2.0」內容，兼事先張揚夥拍香港快運建構一站式旅遊預訂服務。

迎合新世代旅遊需要 Klook協助香港成就盛事經濟 更倡導責任旅遊

記者會上Kenny總結Klook成立10年的表現，他強調Klook土生土長，是孕育於科學園的香港初創企業，能夠衝出亞洲，邁向國際，多得創辦團隊對旅遊的熱愛，不斷發掘與創建更符合大眾口味的旅遊體驗。適逢香港入境旅遊業挑戰重重，他表示調查發現來港旅客的消費已轉移至文化體驗、展覽和娛樂活動，故團隊積極爭取與不同單位合作，「我們上周便宣布成為Coldplay香港演唱會的獨家旅遊玩樂夥伴平台，為樂迷提供門票和住宿優惠。」他重申，根據統計發現，香港要推動盛事經濟，只要積極引入這些深受世界歡迎的節目，的確能提升1.4倍訪港旅客人次。「而Klook作為協助旅遊業界的一份子，更加責無旁貸。」

環球旅遊方面，他續指現時Klook涵蓋全球逾2,300個目的地，為旅客提供逾50萬個包括住宿、交通和景點玩樂等體驗。「截至2024年6月，Klook各平台每月總訪問量達7,100萬，同期累計旅行次數更高達1.48億。Kenny引述早前發表的調查報告，指出60%受訪旅客選擇探索嶄新旅遊體驗，解鎖全新玩樂經歷，同時63%人對永續旅遊感興趣，並有八成願望支付10%溢價來支持可持續發展。「有見及此，針對新世代的旅遊需要，我們近年陸續推出深度文化體驗項目，並且因應平台高流量的使用習慣，進一步簡化預訂步驟來便利旅客。」他舉例如大量加入AI元素，透過深度學習用戶瀏覽和使用習慣，呈現個性化玩樂體驗介面。「當你預訂了日本行程，到出發當地時，介面便會自動切換成對應日本的體驗推薦；此外我們也陸續更新in-app的AI功能，如叫車時可實時翻譯等。」他續指亦會滿足不同體驗的要求，盡量在一個app內對應實體、電子甚至QR code門券進場，最新還與日本新幹線合作，成為首間對應QR code車票的旅遊平台。

針對旅客對永續旅遊日益重視，Kenny表示Klook最近宣布加入全球可持續旅遊委員會，積極落實在地環境保護。除了目前平台已搜羅超過200個已獲永續旅遊認證的活動外，還加強對愛護與保育動物活動的關注，期望能推動增加對地球友善的體驗，為旅客創造更有意義的旅遊。