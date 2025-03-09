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旅遊
2025-03-09 12:00:00

OnTheList X Jo Malone線上開倉 6折起入手經典香水/香氛禮盒

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OnTheList X Jo Malone線上開倉 6折起入手經典香水/香氛禮盒

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購物平台OnTheList攜手英國香氛品牌Jo Malone，於310日至16日舉行線上開倉活動！是次特賣不僅精選多款明星商品，更將多款節慶禮盒一併開倉，必入人氣英國梨香水、季節限定香氛產品、香薰蠟燭、沐浴護膚系列及節慶禮盒，全場優惠低至6折，Premium會員可搶先於310日獨家選購，即睇詳情。

必搶人氣限定版香氛及禮盒

是次開倉開賣多款人氣及限定系列Jo Malone香水，當中有英國梨與甜豌豆花、葡萄柚、芳醇系列的檜木與雪松和沒藥與零陵香、更有限量版琥珀玫瑰、櫻花等香水，平均7折發售，100ml的銀樺與薰衣草古龍水及葡萄柚香古龍水均低至$984即可入手，非常抵買！除此之外更有熱門香氛產品，包括午夜藍調系列、藍風鈴潤膚乳霜、鼠尾草與海鹽香氛蠟燭、黑石榴藤枝擴香及青檸羅勒與柑橘沐浴油等。當然還有送禮必入手的節日限定禮盒，如節慶拉炮禮盒及倒數月曆等稀有商品，全場低至六折，絕對不能錯過。

精選產品率先睇

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本次活動全面將以線上形式舉行特賣，為回饋忠實用戶，OnTheList特別推出會員專屬福利，310日首日開放Premium會員優先選購，31116日開放普通OnTheList會員選購。

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