OnTheList X Jo Malone線上開倉 6折起入手經典香水/香氛禮盒

購物平台OnTheList攜手英國香氛品牌Jo Malone，於3月10日至16日舉行線上開倉活動！是次特賣不僅精選多款明星商品，更將多款節慶禮盒一併開倉，必入人氣英國梨香水、季節限定香氛產品、香薰蠟燭、沐浴護膚系列及節慶禮盒，全場優惠低至6折，Premium會員可搶先於3月10日獨家選購，即睇詳情。

必搶人氣限定版香氛及禮盒

是次開倉開賣多款人氣及限定系列Jo Malone香水，當中有英國梨與甜豌豆花、葡萄柚、芳醇系列的檜木與雪松和沒藥與零陵香、更有限量版琥珀玫瑰、櫻花等香水，平均7折發售，100ml的銀樺與薰衣草古龍水及葡萄柚香古龍水均低至$984即可入手，非常抵買！除此之外更有熱門香氛產品，包括午夜藍調系列、藍風鈴潤膚乳霜、鼠尾草與海鹽香氛蠟燭、黑石榴藤枝擴香及青檸羅勒與柑橘沐浴油等。當然還有送禮必入手的節日限定禮盒，如節慶拉炮禮盒及倒數月曆等稀有商品，全場低至六折，絕對不能錯過。