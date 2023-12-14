日常保健｜每日8杯水！整合5款日常健康養生飲水法 體寒宜飲紅棗水

每日八杯水屬於日常吸收水份份量的指標，而日常飲水其實不只有清水可以飲用，以下就整合了5款日常健康養生的飲水法，在飲用一般清水的情況下再加入養生的元素，對身體健康亦有一定的幫助。

養生飲水法｜溫水 最簡單的白開水亦有較為養生的飲用方法，平日飲用的水最好以水溫20至25度左右的溫水為主，不但可以幫助身體補充水份，還可以幫助血液循環，稀釋血液黏稠度，相較於會對身體造成負擔的凍水或熱水，溫水更適合所有人飲用。

養生飲水法｜蜂蜜水 如果有便秘的問題，可以在飲水的時候加入蜜糖，以幫助潤滑及刺激腸道，從而舒緩便秘問題。不過切記沖泡蜂蜜水的時候需要用冷水沖泡，以防蜂蜜變酸，攪拌均勻後再加入適量熱水令蜂蜜水變溫即可。

養生飲水法｜淡鹽水 在清水中加入少量海鹽飲用不但可以幫助清理腸道，還可以幫助減輕咽喉部位的不適，有助舒緩喉嚨痛楚。如果平日有運動的習慣，更可以在運動後飲用鹽水，幫助補充身體在運動時失去的鹽分。

養生飲水法｜檸檬水 檸檬水不但有效促進新陳代謝及幫助消化，還有美容美白的作用，同時具有豐富的維他命C，日常飲用有助提高免疫力，因此對身體的外表及內在都有正面的影響。不過建議不要空腹飲用，以免因檸檬的酸性增加脾胃的負擔。