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生活
2023-12-14 10:47:13

日常保健｜每日8杯水！整合5款日常健康養生飲水法 體寒宜飲紅棗水

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日常保健｜每日8杯水！整合5款日常健康養生飲水法 體寒宜飲紅棗水

日常保健｜每日8杯水！整合5款日常健康養生飲水法 體寒宜飲紅棗水

每日八杯水屬於日常吸收水份份量的指標，而日常飲水其實不只有清水可以飲用，以下就整合了5款日常健康養生的飲水法，在飲用一般清水的情況下再加入養生的元素，對身體健康亦有一定的幫助。

養生飲水法｜溫水

最簡單的白開水亦有較為養生的飲用方法，平日飲用的水最好以水溫20至25度左右的溫水為主，不但可以幫助身體補充水份，還可以幫助血液循環，稀釋血液黏稠度，相較於會對身體造成負擔的凍水或熱水，溫水更適合所有人飲用。

日常飲用清水亦有需要注意的事項。 飲用溫水更健康養生。 凍水反而會增加腸胃的負擔。

養生飲水法｜蜂蜜水 

如果有便秘的問題，可以在飲水的時候加入蜜糖，以幫助潤滑及刺激腸道，從而舒緩便秘問題。不過切記沖泡蜂蜜水的時候需要用冷水沖泡，以防蜂蜜變酸，攪拌均勻後再加入適量熱水令蜂蜜水變溫即可。

蜂蜜具有幫助腸道蠕動的作用。 沖水時應避免用熱水沖泡。 每日飲用一杯可以幫助舒緩便秘問題。

養生飲水法｜淡鹽水 

在清水中加入少量海鹽飲用不但可以幫助清理腸道，還可以幫助減輕咽喉部位的不適，有助舒緩喉嚨痛楚。如果平日有運動的習慣，更可以在運動後飲用鹽水，幫助補充身體在運動時失去的鹽分。

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在水中加入適量鹽可以幫助清理腸臟。 運動後飲用鹽水可以幫助補充體內的鹽分。 食鹽份量不用加入太多。

養生飲水法｜檸檬水

檸檬水不但有效促進新陳代謝及幫助消化，還有美容美白的作用，同時具有豐富的維他命C，日常飲用有助提高免疫力，因此對身體的外表及內在都有正面的影響。不過建議不要空腹飲用，以免因檸檬的酸性增加脾胃的負擔。

檸檬水有效促進新陳代謝及幫助消化。 檸檬的份量可以因應需要加入。 最好不要使用熱水沖泡檸檬水。

養生飲水法｜紅棗水

如果身體屬於寒涼體質，容易手腳冰冷的話，建議可以日常飲用紅棗水來調理，不但有效改善血氣不足的問題，還可以增強體力，讓身體的元氣恢復。不過若然正值感冒或經期便應避免飲用，以防因紅棗益氣補血的效果而影響恢復。

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紅棗具有補氣活血的作用。 體寒人士適合飲用紅棗水。 秋冬季多飲用可以改善手腳冰冷的狀況。
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