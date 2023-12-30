日常保健｜秋冬著厚襪易腳臭？ 日常5招遠離腳臭、腳氣問題

秋冬季不少人會穿着厚襪或雪靴等不透氣的鞋襪，再加上重口味的飲食習慣，使雙腳逐漸養成腳臭或腳氣問題。以下就教大家日常5招遠離腳臭、腳氣問題的方法，養成良好的生活習慣告別腳氣！

遠離腳臭｜注意清潔衛生 如果雙腳開始出現腳臭或腳氣問題，需要留意日常的清潔衛生習慣，不但需要使用沖涼液清潔足部，清洗後還要使用毛巾擦乾淨，以保持腳底皮膚乾燥。同時需要定期更換及清洗襪子，還要注意不要與他人共用毛巾，以防因他人而感染腳氣。

遠離腳臭｜穿著透氣鞋襪 不少人會在秋冬季穿着較厚的襪子或帶有保暖功能的鞋子來保暖，但不透氣的鞋襪容易令腳步出汗過多，使雙腳有機會因汗水而出現腳臭問題，因建議盡量選擇透氣功能較好的鞋襪，如非必要更不要使用腳底的暖貼，以免因出汗加劇腳臭問題。

遠離腳臭｜分開放鞋 如果家人或自己有腳氣問題，建議一定要分開擺放鞋子，以防止真菌在不通風的鞋櫃中互相感染，令腳氣問題在全家中蔓延。同時建議在鞋櫃放入乾燥劑，讓鞋櫃可以保持乾燥的狀態，以防真菌滋生。

遠離腳臭｜少吃易出汗食物 辣椒、生蒜等辛辣食物容易令身體出汗，而腳底有不少汗腺，因此全身出汗的時候腳底亦會同樣出汗，而出汗過多會導致腳板的環境變得潮濕，加重腳臭問題。所以建議患有腳臭問題人士的飲食習慣最好以清淡為主，讓身體的毒素不要過分積聚，同時避免因刺激汗腺而不斷出汗。