日常保健｜身體發出警號？ 7款維他命補充指南

身體的營養元素與維他命息息相關，假如缺乏某種維他命，身體便會立刻發出警號來提醒。以下就為大家盤點7款維他命的補充指南，除了最熟悉的維他命C外，其他的維他命元素亦不容忽視，當身體響起警號便要立刻作出改善！

日常保健｜維他命A 維他命A 主要與我們的眼睛息息相關，不但能夠保護視力，還可以防止黏膜乾燥及視力衰退。此外，還有清除助長身體老化的自由基、幫強化身體機能和免疫力、幫助發育等功效，因此如果有乾眼症或夜盲症等與視力相關的問題，或是皮膚乾燥、容易長出粉刺或暗瘡等皮膚問題，便可能需要特別補充維他命A。 對應人群：患有視力問題或長期佩戴隱形眼鏡人士、皮膚乾燥人士 對應食物：紅蘿蔔、菠菜、豬肝、羽衣甘藍等

日常保健｜維他命B 維他命B與身體的代謝基能有關，主要功能是幫助推動身體體內的新陳代謝，另外還有緊致肌膚、改善髮質、改善腳氣問題等作用，因此對於脫髮問題嚴重、患有腳癢腳氣的人士特別有幫助。如果還有容易疲倦或睡眠障礙等問題，同樣建議及時補充維他命B，以改善狀況。 對應人群：腸躁症患者、酗酒人士、常熬夜者士、老年人、腎臟功能出現問題人士 對應食物：腰果、雞蛋、豆類、牛奶等

日常保健｜維他命C 眾所周知維他命C與增強抵抗力有關，因此疫情期間需要多補充維他命C來避免病毒的侵害。除了可以預防感冒外，還有促進傷痊愈、預防牙齦出血等作用，對於愛美的人士來說還有美白及抗氧化的功效，因此適合任何年齡層補充，對於皮膚暗淡或易長色斑人士更是特別有幫助。 對應人群：經常吸煙或酗酒人士、經常熬夜人士、老年人 對應食物：橙、奇異果、西蘭花、蕃茄等

日常保健｜維他命D 如果想增強有關肌肉及骨骼方面的營養，那麼便需要補充維他命D。維他命D主要作用與整個身體有關，不但可以幫助控制肌肉，同時可以預防骨質疏鬆，還有促進皮膚細胞生長及調節免疫系統功能的作用，因此特別適合容易感冒或免疫力差的人士、軟骨病或骨質疏鬆患者服用。 對應人群：經常熬夜人士、 老年人、成長發育期兒童、足不出戶人士 對應食物：黑木耳、三文魚、豬肝、雞蛋等

日常保健｜維他命E 不少美容補充品特別強調加入維他命E，這是由於維他命E具有抗氧化、抗衰老的作用，不但可以預防皺紋，還可以袪斑美白，對於愛美人士屬於日常的補充品。同時還有促進血液循環的作用，對於貧血或經期不順等血液問題特別有幫助，可以當作日常補充劑食用來改善問題。 對應人群：老年人、月經不調人士、貧血人士 對應食物：牛油果、雞蛋、核桃、豆類等

日常保健｜維他命H 維他命H較少作為主要的維他命元素被提及，而維他命H其實主要為改善頭髮相關的問題存在，除了可以預防白髮和治療脫髮外，還可以改善頭皮、禿頭等問題。而且作為維他命元素還有提高人體免疫力及緩和肌肉酸痛的作用，因此若想主要改善頭髮問題的話，可以多適用含有豐富維他命H的食品。 對應人群：頭髮稀疏或頭皮問題嚴重人士、酗酒人士、少年白髮人士 對應食物：牛奶、士多啤梨、雞蛋、牛肝等