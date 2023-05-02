日常保健｜預防掉髮、白髮！6款必食護髮食物 黑芝麻=護髮神器！

現代人生活節奏繁忙，再加上不良的生活習慣，容易有掉髮、白髮等頭髮問題出現。以下就有6款必食的護髮食物，如果不想再受「煩惱絲」的問題困擾，不妨從飲食開始改善吧！

護髮食物｜黑芝麻 黑色食物一直都被認為是「護髮神器」，而黑芝麻中就含有豐富的維他命E和蛋白質，不但有助頭髮抗氧化，改善頭髮脫落的情況，同時可以為頭髮提供營養，養成更好的髮質，芝麻糊、芝麻粉等黑芝麻製品都對養護頭髮特別有效。

護髮食物｜黑米 除了黑芝麻外，黑米同樣有護髮的效果，其營養特別豐富，含有蛋白質、維他命B群、維他命E、鈣、磷、鐵等，既可以為頭髮提供營養外，還具有抗氧化的功能，通過清除自由基以達到強健髮根的效果。

護髮食物｜黑豆 黑豆作為黑色食品之一對於護髮養發特別有效，不但可以促進頭髮生長，而且具有補腎的作用，有效預防脫髮，同時更對對烏髮、減少白髮有一定的功效，因此建議需要護髮人士每日飲一杯黑豆水，對長期護髮一定有功效。

護髮食物｜核桃 造成掉髮的成因通常與身體缺乏維他命E有關，而核桃就含有豐富的維他命E，因此對防止脫髮特別有效。此外，其磷脂及不飽和脂肪酸更有助改善頭髮的生長環境，讓頭皮變成一個適合生髮的環境，促進頭髮生長。

護髮食物｜花生 如果想促進頭髮生長，可以多吃含有豐富蛋白質、維他命E和礦物質的花生，不但可以促進頭髮健康成長， 維他命E更對強健髮根和防止脫髮特別有效，長年累月便能夠養成一把好頭髮。