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生活
2023-12-16 10:30:00

日常保健｜飲水有技巧！盤點5個日常正確飲水習慣 翻煲食水易致癌？！

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日常保健｜飲水有技巧！盤點5個日常正確飲水習慣 翻煲食水易致癌？！

日常保健｜飲水有技巧！盤點5個日常正確飲水習慣 翻煲食水易致癌？！

從小開始醫生已經教大家「每天要喝八杯水」，但其實飲水亦有技巧，使用正確的方式飲水才可以確保身體健康。以後就盤點5個日常飲水習慣，讓大家可以改正平日的壞習慣，以正確的方式飲水來維持身體健康。

飲水習慣｜主動喝水 

大部份人都會在口渴時才喝水，但其實人體在口渴的時候已經屬於輕度脫水的狀態，所以不要待口渴才喝水，而是應該主動補充水份，讓身體可以正常運作，同時防止中暑、脫水等問題出現。

日常以正確的方式飲水特別重要。 不要等待口渴才喝水，而是應該養成定時補充水份的習慣。 可以使用較大的水壺提醒自己定時喝水及節省斟水的時間。

飲水習慣｜忌短時間內大量喝水

運動、沐浴或大量出汗後通常都要飲水來補充身體水份，但短時間內大量喝水，反而會影響身體的正常負荷，增加脾胃的負擔，所以應該慢慢補充水份，而不是在短時間內大量飲水。而且飲水的速度亦避免過快過急，以防與空氣一起吞嚥，引起打嗝、腹脹等脾胃問題。

短時間內補充大量水份反而會對身體造成負擔。 定時及定量喝水更為重要。 使用帶有刻度的水壺可以幫助了解自己的飲水量。

飲水習慣｜起床後喝水

起床後建議在刷牙前可以先喝一杯水，不但可以幫助補充夜晚流失的水份，還可以促進腸胃蠕動，讓體內的毒素排走。

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起床後飲用一杯清水可以幫助補充睡眠時流失的水份。 雖然檸檬水具有排毒作用，但應避免在早上空腹飲用，以防增加腸胃負擔。 早上喝水亦有幫助喚醒身體的作用。

飲水習慣｜飯前半小時喝水

不少人都會因吃飯時攝入鹽分過多而引起口渴，從而一邊吃飯一邊喝水，但這個習慣卻會容易造成脾胃的負擔，所以建議可以在飯前半小時喝水，讓水可以提前吸收進血液內，從而保證身體細胞內的含水量，改善吃飯時的口渴問題。

在吃飯途中喝水容易造成肚脹，建議最好在飯前飲用。 在飯前半小時飲水亦有效增加飽腹感。 飯前的飲水量應以200至300毫升為準，以防飲用太多影響消化。

飲水習慣｜避免翻煲食水

反覆煲滾的水不但會流失大量礦物質，更會產生亞硝酸鹽，雖然不會產生致癌物質，但長期飲用還是會影響身體的血液循環及神經功能，對身體造成負擔，所以應盡量避免翻煲食水，想喝熱水的話就重新倒水煲滾。

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翻煲過後的食水會流失大量礦物質。 即使是自助水機亦應該盡量避免翻煲食水。 需要飲用熱水的話，應使用新的生水重新煲滾。
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