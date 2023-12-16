日常保健｜飲水有技巧！盤點5個日常正確飲水習慣 翻煲食水易致癌？！

從小開始醫生已經教大家「每天要喝八杯水」，但其實飲水亦有技巧，使用正確的方式飲水才可以確保身體健康。以後就盤點5個日常飲水習慣，讓大家可以改正平日的壞習慣，以正確的方式飲水來維持身體健康。

飲水習慣｜主動喝水 大部份人都會在口渴時才喝水，但其實人體在口渴的時候已經屬於輕度脫水的狀態，所以不要待口渴才喝水，而是應該主動補充水份，讓身體可以正常運作，同時防止中暑、脫水等問題出現。

飲水習慣｜忌短時間內大量喝水 運動、沐浴或大量出汗後通常都要飲水來補充身體水份，但短時間內大量喝水，反而會影響身體的正常負荷，增加脾胃的負擔，所以應該慢慢補充水份，而不是在短時間內大量飲水。而且飲水的速度亦避免過快過急，以防與空氣一起吞嚥，引起打嗝、腹脹等脾胃問題。

飲水習慣｜起床後喝水 起床後建議在刷牙前可以先喝一杯水，不但可以幫助補充夜晚流失的水份，還可以促進腸胃蠕動，讓體內的毒素排走。

飲水習慣｜飯前半小時喝水 不少人都會因吃飯時攝入鹽分過多而引起口渴，從而一邊吃飯一邊喝水，但這個習慣卻會容易造成脾胃的負擔，所以建議可以在飯前半小時喝水，讓水可以提前吸收進血液內，從而保證身體細胞內的含水量，改善吃飯時的口渴問題。