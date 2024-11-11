日式丼飯食譜｜牛丼飯、親子丼等 4款日式丼飯簡單做法 帶飯一流唔使等外賣 （am730製圖）

與其繼續外出吃飯，返工一族不如嘗試自己帶飯，不但健康又可節省午餐費用。以下為大家介紹牛丼飯、親子丼等4款日式丼飯食譜，做法簡單又快捷，配飯一流！

日式丼飯食譜｜牛丼飯 香港有不少日式料理餐廳都有賣牛肉飯，其中它的牛汁更是整個飯的靈魂！與其在外面用幾十元買一個牛肉飯，不如試試在家中自製，只需要4步就可以做到，即使你是料理新手都可以輕鬆做到！ 牛丼飯材料：肥牛 200g；洋蔥 1個；米 400g（約2杯）砂糖 1大匙；紅姜 少量；麵味露(めんつゆ) 3大匙；水 1/2杯 牛丼飯做法 將洋蔥剪成條狀 將砂糖加入牛肉中攪拌好。 將麵味露和水倒入鍋中攪拌好，用中火加熱。再加入洋蔥，煮沸後轉小火，關蓋再煮5分鐘。 打開鍋蓋轉中火，加入牛肉。用筷子攪拌至牛肉變色即可，再根據個人喜好加入紅姜。

日式丼飯食譜｜豬肉丼飯 除了牛丼之外，不少人更愛吃豬肉丼飯。其中北海道的豚丼，更是北海道的名物之一。做法相近，惟需要準備的醬料比較多，例如日本料理必備的味醂及料理酒。 豬肉丼飯材料： 豬肉片 300g；蒜蓉 1大匙；日式醬油 4大匙；味醂 4大匙；料理酒 5大匙；砂糖 2大匙；蜜糖 1大匙 豬肉丼飯做法 先將豬肉片用1大匙料理酒及1大匙蜜糖醃好。 加入日式醬油、味醂、料理酒及砂糖做成醬汁。 先熱好鍋，放入豬肉片煎至上色後﹐拿出鍋備用。 用中小火將醬汁煮沸，最後加入蒜蓉。 將剛煎上色的豬肉片加入鍋中再翻炒，讓每一塊肉片都沾滿醬汁即可。

日式丼飯食譜｜半熟親子丼飯 親子丼也是其中一個非常受歡迎的日式料理之一！其中它「親子」的意思，是指將「媽媽」雞肉，和「兒子」雞蛋煮在一起的意思。不過要將雞肉煮熟的同時，又要將蛋煮成半熟，秘訣到底是甚麼呢？ 半熟親子丼飯材料： 雞脾肉 200g；洋蔥 半個；雞蛋 3個；日式高湯/雞湯 大半杯；醬油 半大匙；砂糖 半大匙；酒 1大匙 半熟親子丼飯做法 將雞肉切成塊狀（約2cm），洋蔥切成條狀（約1cm），再將雞蛋攪拌好。 將雞肉、洋蔥、雞湯、醬油、砂糖和酒加入鍋中，用中火煮7-8分鐘。 慢慢地將攪拌好的雞蛋打圈倒入鍋中，煮成半熟狀即可。 日本料理食譜｜ 肥牛滑蛋丼/溫泉蛋牛扒丼等5款日式和風丼飯教學 在家自製日式兩餸飯！

日式丼飯食譜｜芝麻照燒雞蓋飯 吃厭了親子丼，可以試試自製照燒雞肉丼。大家可以自行再加入不同配菜，例如西蘭花、溏心蛋等。再上加甜甜的照燒醬汁，這個蓋飯簡直是「白飯小偷」，讓人想瘋狂添飯。 芝麻照燒雞蓋飯材料： 去骨雞脾肉 1隻；洋蔥 1/4個；芝麻 少量；清酒 2大匙；日式醬油 2大匙；味醂 2大匙；水 2大匙；薑片 2-3片 芝麻照燒雞蓋飯做法 先將雞脾肉清洗乾淨，再在雞肉上交叉劃刀斷筋。 將清酒、日式醬油、味醂和水倒入碗中攪拌好待用。 將雞脾肉放入醬汁中醃5-10分鐘。 將洋蔥和姜切成薄片。 平底鍋開中小火，將醃好的雞脾肉皮面落鍋煎至金黃色。 將洋蔥和姜片倒入鍋中，再加入醬汁。 待醬汁煮沸後轉小火，關蓋燜到熟為止。 將雞肉先拿出來切好，再將鍋裡的醬汁煮稠即可。 吉野家食譜｜照燒雞肉飯、滑蛋豬扒丼飯等5款日式 ...