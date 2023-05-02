日式和風打卡美食街「啟岸巷子」 重磅推出半價電子餐飲禮券

半價電子餐飲禮券參與商戶由精品咖啡店到高級廚師發辦應有盡有，無論與一大班親友共眾，或與知己至愛享受悠閒晚餐，都必定能找到你的心水餐廳。

美食達人必到潮食集中地──啟岸巷子，於即日起至5月31日重磅推出半價電子餐飲禮券，讓你和三五知己開懷盡享高級Omakase「榛」、[email protected]開設的TANUKI COFFEE、香港人氣最高章魚燒之一的八章軍等十八間特色餐廳的美點佳餚！

東九龍人氣飲食新地標 「 啟岸巷子」

自土瓜灣港鐵站落成後，不少話題潮店進駐土瓜灣，令土瓜灣成為最新的文青「蒲點」。而距離土瓜灣站僅6分鐘步程的「啟岸巷子」，以東京美食商店街為主題，集合日式精品料理、台式飲品、異國情調多國菜，還有令人放鬆心情的咖啡廳，加上慶典燈籠、日式庭園等和風設計，不論是假日在各間裝潢精緻的木系咖啡店度過悠閒下午，或放工後鑽進居酒屋再到異國酒吧續攤直落，都讓你猶如置身日本；讓你與三五知己盡享相聚時刻。