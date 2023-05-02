日式和風打卡美食街「啟岸巷子」 重磅推出半價電子餐飲禮券

美食達人必到潮食集中地──啟岸巷子，於即日起至5月31日重磅推出半價電子餐飲禮券，讓你和三五知己開懷盡享高級Omakase「榛」、[email protected]開設的TANUKI COFFEE、香港人氣最高章魚燒之一的八章軍等十八間特色餐廳的美點佳餚！
東九龍人氣飲食新地標「啟岸巷子」
自土瓜灣港鐵站落成後，不少話題潮店進駐土瓜灣，令土瓜灣成為最新的文青「蒲點」。而距離土瓜灣站僅6分鐘步程的「啟岸巷子」，以東京美食商店街為主題，集合日式精品料理、台式飲品、異國情調多國菜，還有令人放鬆心情的咖啡廳，加上慶典燈籠、日式庭園等和風設計，不論是假日在各間裝潢精緻的木系咖啡店度過悠閒下午，或放工後鑽進居酒屋再到異國酒吧續攤直落，都讓你猶如置身日本；讓你與三五知己盡享相聚時刻。
多達18間餐廳可供選購半價電子餐飲禮券
爲了讓大家能享受食街美食打卡新體驗，啟岸巷子誠意為熱愛美食的你，帶來「啟岸巷子限時電子禮券優惠」電子餐飲禮券優惠，由即日起至5月31日期間，顧客可於網站以港幣50元購買價值港幣100元的電子餐飲禮券，即用即減，相等於半價享受美食！多達18間餐廳的電子餐飲優惠券可供選購，包括高級廚師發辦「榛」、地道日式拉麵鳴虎、話題居酒屋隱町、香港人氣最高章魚燒之一的八章軍、日式街頭小食阪神、[email protected]開設的TANUKI COFFEE、東南亞特色餐廳馬拉GO、K-pop偶像主題的韓式炸雞店閔大人等多間美食茶飲店。半價電子餐飲禮券先到先得，售完即止。喜歡掃街、輕食或者慢活的你，即刻與親友來到啟岸巷子感受一下！
活動簡介
活動詳情：顧客可於指定網站以港幣$50購買港幣$100啟岸巷子參與餐廳的餐飲禮券，數量有限，售完即止。每名顧客最多只可購買3張優惠券。
開售日期：即日起至5月31日或售完即止
電子禮券有效日期：即日起至8月31日
參與商戶：榛、THE GROVE TAIWANESE CAFÉ、KAKU、鳴虎Nakitora Ramen、御來光茶社、八章軍、不要對我尖叫，日常茶間、TANUKI COFFEE、阪神、RIM COFFEE、馬拉GO、STILL、FROZEN LEGEND、閔大人、WM CAFÉ & BAR、隱町、CUTTING ONIONS、鳴虎⽯頭燒 （排名不分先後）
售賣網頁：https://www.buys.hk/vantage_row/html/vantagerow2023-checkout-zh.html
*顧客消費每滿港幣$100方可使用電子禮券，每次只可使用2 張。電子禮券必需於禮券上指定的餐廳使用。活動受細則及條款約束。