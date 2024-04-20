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生活
2024-04-20 09:00:00

日式居酒屋「魚治」UOHARU推全新餐目 海膽和牛釜飯/忌廉芝士西京燒/真！明太子玉子燒

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日式居酒屋「魚治」UOHARU推全新餐目 海膽和牛釜飯/忌廉芝士西京燒/真！明太子玉子燒

日式居酒屋「魚治」UOHARU推全新餐目 海膽和牛釜飯/忌廉芝士西京燒/真！明太子玉子燒

來自東京的日式居酒屋「魚治」UOHARU一直秉持「簡單就是美」的精神，以最純粹及基本的手法烹調最鮮味的當季時令食材，加上舒適愜意的用餐環境，為食客帶來傳統日本居酒屋的地道美食體驗。今個春夏，「魚治」UOHARU旗下兩間分店將由即日起推出全新餐目，在主餐目及廚師推介限定餐目中加入多款居酒屋精選菜式，提供招牌爐端燒、前菜、小食及主食等新品，讓食客與友人在這裡度過微醺歡樂時光！

兩店分店均新增限定餐目

位於金鐘太古廣場的「魚治」UOHARU分店會為主餐目及廚師推介限定餐目新增一系列精選美饌，當中不乏佐酒小食及其他美食包括脂香豐腴的燒鵝肝多士佐菠蘿；鮮甜嫩滑、啖啖滋味的海膽和牛釜飯；富濃郁奶香、層次豐富的忌廉芝士西京燒；塗上惹味醬汁後炸至外脆內嫩的名古屋風炸雞翼；清甜爽脆的燒翠玉瓜伴松露鹽；清新開胃的味噌蛋黃冷奴豆腐等，豐富餐桌選擇，締造難忘美味回憶。

而位於中環威靈頓廣場M88的「魚治」UOHARU分店同樣革新廚師推介限定餐目，設計多款造型精緻的一口料理，包括真！明太子玉子燒、吉列芝士雞卷、櫻花蝦豆腐唐揚等，讓人大快朵頤，盡情續杯。

吉列芝士雞卷｜HK$48/2件 櫻花蝦豆腐唐揚｜HK$72 名古屋風炸雞翼｜HK$58/2隻 忌廉芝士西京燒｜HK$48/6件 海膽和牛釜飯｜HK$298 烤鰹魚表演（藁焼き鰹たたき） 烤鰹魚

「魚治」UOHARU金鐘分店

地址：金鐘金鐘道88號太古廣場LG1001號舖

電話：2803 7808

營業時間：

星期一至四上午1130分至下午330 / 晚上6時至10

星期五至日及公眾假期上午1130分至下午330 / 晚上530分至10

「魚治」UOHARU中環分店

地址：中環威靈頓街2-8號威靈頓廣場M88 7

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電話：2217 8880

營業時間：

星期日至四及公眾假期中午12時至下午3 / 晚上6時至1030

星期五、六及公眾假期前夕中午12時至下午3 / 晚上6時至11

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