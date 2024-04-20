日式居酒屋「魚治」UOHARU推全新餐目 海膽和牛釜飯/忌廉芝士西京燒/真！明太子玉子燒

來自東京的日式居酒屋「魚治」UOHARU一直秉持「簡單就是美」的精神，以最純粹及基本的手法烹調最鮮味的當季時令食材，加上舒適愜意的用餐環境，為食客帶來傳統日本居酒屋的地道美食體驗。今個春夏，「魚治」UOHARU旗下兩間分店將由即日起推出全新餐目，在主餐目及廚師推介限定餐目中加入多款居酒屋精選菜式，提供招牌爐端燒、前菜、小食及主食等新品，讓食客與友人在這裡度過微醺歡樂時光！

兩店分店均新增限定餐目

位於金鐘太古廣場的「魚治」UOHARU分店會為主餐目及廚師推介限定餐目新增一系列精選美饌，當中不乏佐酒小食及其他美食，包括脂香豐腴的燒鵝肝多士佐菠蘿；鮮甜嫩滑、啖啖滋味的海膽和牛釜飯；富濃郁奶香、層次豐富的忌廉芝士西京燒；塗上惹味醬汁後炸至外脆內嫩的名古屋風炸雞翼；清甜爽脆的燒翠玉瓜伴松露鹽；清新開胃的味噌蛋黃冷奴豆腐等，豐富餐桌選擇，締造難忘美味回憶。