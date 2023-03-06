日式層次｜Onitsuka Tiger再登米蘭時裝週 日系服飾文化疊搭出「都市層次」

服裝疊搭是日式文化的核心之一，和服穿搭就是其中一環：多層重量不一的服飾，從最輕薄的內衣至真正的和服，重重疊疊，並以腰帶相扣。系列以此傳統與另一日本服飾精髓——寬鬆廓形與流動式剪裁相得益彰。Andrea Pompilio將日本服飾傳統，融入Onitsuka Tiger鬼塚虎的潮流基因，推出新系列，在保留動感活力氣息的同時，亦專注於都市美學。

Onitsuka Tiger鬼塚虎的2023秋冬系列近日在米蘭時裝週亮相，系列的主題為「都市層次」，以多層重量不一的服飾，疊搭出富都市時尚感秋冬打扮。

秋冬系列推出多款外套大衣，包括運用針刺工藝製作的超大號仿毛外套；採用舒適的麥爾登（melton）面料製成的修身大衣，編織的半腰帶看上去精緻有型，背部的設計若隱若現，具有透視效果。

系列還包括與日本羽絨大牌Zanter合作的巨型風衣，特別採用原生羽絨作為填充物，並進行防羽處理，避免羽毛穿透織物。本季單品適合相互疊搭及混搭，例如毛圈衛衣、馬海毛觸感織品製成的高領毛衣、輕盈的絎縫雪紡透視感襯衫以及羅紋緊身背心，營造豐富多彩的廓形效果，但不會令人顯得臃腫，下身的多層次疊搭，也讓整體造型更為統一完整。