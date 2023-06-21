日式廚具｜惠康聯乘兩大日本廚具品牌mosh!及sutto 換購方形煎鍋/唯美粉色飲水機/氣炸焗爐

惠康超級市場今年踏入78周年，並推出新一輪「笑印活動」，與日本銷量第一煎鍋品牌sutto，以及致力結合生活和工藝美學的人氣家品品牌mosh!，獨家推出時尚兼實用日系廚具。由6月23日至9月21日期間，凡於惠康超級市場購物滿$60，即可獲笑印一個，於10月5日或之前，憑笑印或yuu積分，可換購3款sutto方型鍋具和4款mosh!廚具及小家電。
sutto日本銷量第一 破格方型設計煎鍋
日本大熱煎鍋品牌sutto，破格方型鍋具，走出傳統圓形煎鍋的框框鍋身，鍋蓋亦可直立擺放，方便存放在廚房的空隙，大大節省儲存空間，而且便於將湯汁從邊角直接倒出而不易四處滴漏。每個鍋具均附上鍋蓋，燜、煮、煎、炒亦能一鍋完成，相比圓形煎鍋，烹飪面積更大，能夠烹飪更多食材。氟樹脂塗層易於清潔，適用於明火及電磁爐。是次惠康精選3款不同大小的深鍋和平底鍋，包括16厘米四角平底深鍋、20厘米四角平底鍋和24厘米四角平底鍋。
日系美感家電品牌mosh! 時尚質感
而日本時尚家電品牌mosh!致力把工藝美學融入生活中，推出一系列充滿美感又實用的產品。惠康為大家帶來外觀亮眼的保溫杯、保溫壺、即熱飲水機和氣炸焗爐4款日系時尚家品，粉色系顏色予人樸素清新感覺。當中即熱飲水機和氣炸焗爐除了設計時尚簡約、精緻小巧但容量及功能極高。而保溫杯、保溫壺設計清新簡約，無論放於家中或辦公室都帶出日系小清新。
sutto 16厘米四角平底深鍋（連蓋）
16厘米四角平底深鍋(+深度達8cm)無論是用作煎煮食物、煮即食麵、多汁的燉煮料理，甚至滾湯亦同樣適合。
零售價$368
378個笑印免費換領/48,000 yuu積分免費換領/30個笑印加$218換購/2,800 yuu積分加$238換購
sutto 20厘米四角平底鍋（連蓋）
四角平底鍋不但比同尺寸的圓形平底鍋多約30%的面積，方形設計更容易排列食物，可同時煎煮10顆餃子，亦適合烹煮日本玉子燒。不沾塗層加上弧形的邊角，極易清洗。透明的玻璃蓋方便時刻觀察煮食進度。適用於明火及電磁爐。
零售價$478
58,000 yuu積分免費換領/30個笑印加$278換購/2,800 yuu積分加$298換購
sutto 24厘米四角平底鍋（連蓋）
24厘米四角平底鍋剛好能放下意大利麵條，最適合用來煮西餐，煎牛排完全可以得心應手，亦可同時煎煮40餃子，滿足煎、炒、燉、煮等不同煮食需要，適用於明火及電磁爐。24cm平底鍋蓋更可用於20cm平底鍋。
零售價$728
88,000 yuu積分免費換領/30個笑印加$378換購/3,800 yuu積分加$398換購
mosh! 保溫杯 (430毫升)（象牙白 / 蜜桃紅）
象牙白和蜜桃紅兩款色調簡約，流線圓潤的杯身設計手感良好，杯底矽膠墊防滑的同時能減低放下杯時的噪音，42度以上能保溫6小時，23度以下能保冷6小時，美觀又實用。
零售價$238
28,000 yuu積分免費換領/30個笑印加$118換購/2,800 yuu積分加$138換購
mosh! 保溫壺 (1公升)
復古設計配合象牙白色調盡顯簡約時尚，真空雙層內膽可長效保溫24小時（攝氏63度以上或11度以下保存溫度10小時），而底部採用的轉盤式設計方便用家於任何角度提起，其大口徑設計亦方便清洗。
零售價$368
48,000 yuu積分免費換領/30個笑印加$228換購/2,800 yuu積分加$248換購
mosh! 即熱飲水機 (2公升)
日本設計即熱式飲水機，外型精緻美觀，採用2200W高功率特快加熱，按掣瞬間變熱，更有6種溫度選擇，照顧日常飲用、泡茶、沖奶粉，煮杯麵等。2公升分離式特大儲水箱，可分拆方便清洗及換水，更設有兒童鎖安全設計，不使用時自動鎖定。
零售價$1,398
138,000 yuu積分免費換領/60個笑印加$608換購/3,800 yuu積分加$628換購
mosh! 氣炸焗爐 (10公升)
設計時尚簡約的二合一氣炸焗爐，熱風氣炸，無油低脂，10公升大容量，製作不同健康可口菜餚。其溫度和定時雙旋鈕控制容易操作，玻璃窗口可隨時查看料理情況。
零售價$1,298
378個笑印免費換領/128,000 yuu積分免費換領/60個笑印加$548換購/3,800 yuu積分加$578換購