日式廚具｜惠康聯乘兩大日本廚具品牌mosh!及sutto 換購方形煎鍋/唯美粉色飲水機/氣炸焗爐

惠康超級市場今年踏入78周年，並推出新一輪「笑印活動」，與日本銷量第一煎鍋品牌sutto，以及致力結合生活和工藝美學的人氣家品品牌mosh!，獨家推出時尚兼實用日系廚具。由6月23日至9月21日期間，凡於惠康超級市場購物滿$60，即可獲笑印一個，於10月5日或之前，憑笑印或yuu積分，可換購3款sutto方型鍋具和4款mosh!廚具及小家電。

sutto 日本銷量第一 破格方型設計煎鍋

日本大熱煎鍋品牌sutto，破格方型鍋具，走出傳統圓形煎鍋的框框鍋身，鍋蓋亦可直立擺放，方便存放在廚房的空隙，大大節省儲存空間，而且便於將湯汁從邊角直接倒出而不易四處滴漏。每個鍋具均附上鍋蓋，燜、煮、煎、炒亦能一鍋完成，相比圓形煎鍋，烹飪面積更大，能夠烹飪更多食材。氟樹脂塗層易於清潔，適用於明火及電磁爐。是次惠康精選3款不同大小的深鍋和平底鍋，包括16厘米四角平底深鍋、20厘米四角平底鍋和24厘米四角平底鍋。