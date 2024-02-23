日本人氣插畫家Keigo聯乘壽司店 推出限定版餐碟及帆布袋

Keigo粉絲留意！今年Keigo又有新搞作，聯乘壽司店元気寿司，合作推出一系列限量版禮品。作為日本超人氣百萬IG followers的插畫家，喜歡把意想不到情境投射現實人生，配上獨到搞鬼金句以「冷幽默」震撼人心。顧客消費滿指定金額即可換購，一套5款的Keigo X 元氣壽司限定版餐碟，以及「網上限定」的Keigo X 元氣壽司限定版帆布袋。元氣亦會繼續以行動陪伴大家，將今次活動中限定版餐碟及帆布袋的全數收益（不扣除成本）撥捐協青社，助高危青年重拾自信、重建人生！
《Keigo x元気寿司》獨家必搶限量版禮品
日本超人氣幽默插畫家，Keigo風靡過百萬IG fans，善用擬人手法繪畫出一眾動物、生活中的物品甚或食物，透過運用意想不到的場境及獨特幽默的視角，帶出「搞鬼」又無奈的日常生活！而在是次合作中，Keigo將會帶他筆下的一眾角色，包括長頸鹿、鱷魚、樹懶及一眾趣怪角色和屋太君與德德見面，擦出無限「搞笑」火花，而壽司和高速線到底如何療癒角色們的心靈？烏龜輸在起跑線，如何才可追上兔仔的腳步？面對負評，最撐你的又是誰？一於同大家一齊換個角度將生活中的無奈moment變得「Genki」！
$10換購Keigo限定版餐碟／帆布袋totebag
Keigo為元気創作的一系列獨家聯乘插畫及限量禮品將會於2月26日至3月31日於全線元気寿司分店登場。
插畫家Keigo X 元気寿司的限定版餐碟總共有5款造型，Keigo筆下日常中的搞怪角色包括：長頸鹿、貓、兔仔、樹懶、烏龜和腐皮等均會粉墨登場，加上屋太君和德德，每星期於元気寿司和大家見面！顧客凡堂食淨消費滿$250或以上，即可加$10換購每星期一款的限定版餐碟。每次消費最多可換購一份禮品，數量有限，換完即止。
除了一系列獨家限定精品，元気寿司更聯乘Keigo設計限定版帆布袋，精緻的帆布袋印上鱷魚和德德化身壽司的趣怪圖案。顧客於「外賣自取網上訂購」平台淨消費滿$250或以上，可加$10換購「Keigo X 元気寿司限定版帆布袋」1個。每次消費最多可換購一份禮品，數量有限，換完即止。
禮品收益不扣成本全數撥捐協青社
元気寿司在任何時候都陪伴住大家，而今次合作將繼續為更多人的生活注入滿滿元氣，將Keigo X 元気寿司限定版餐碟及帆布袋的全數收益（不扣除成本）捐予協青社，幫助正面對困難或危機的青年尋找自我，重建自尊自信，建構發展平台，支持他們成長自立！協青社一直致力推動青年健康發展，緊貼青年的需要及喜好，以創新、機動的多元模式，為他們提供適切的服務，讓他們逐步學習，慢慢建立責任感、尊嚴和自信，從而發揮個人潛能。透過今次合作，元気希望為更多有需要的青年帶來機會，藉協青社的網絡及支援服務，帶領生活重回正軌，為人生注入元氣正能量！