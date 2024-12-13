日本人氣麵包店 TruffleBAKERY 登陸銅鑼灣 招牌白松露鹽包$23/個 2款香港獨家麵包

TruffleBAKERY 來自日本，在當地已有 17 家分店，包括 TruffleBAKERY 旗艦店及 TRUFFLEmini 店，遍及東京、大阪、北海道、名古屋等地，每間店舖開幕時都會吸引客人排隊等候，店舖的招牌貨白松露鹽包 (白トリュフの塩パン)在 Instagram 上標籤了「#白トリュフの塩パン」的帖子已超過 1 萬 5 千個，可見其受歡迎程度！而銅鑼灣分店將於12月15日開始試業，店舖佔地超過 3 千呎、一共兩層，大家一於到店內品嚐出爐麵包！

必食招牌白松露鹽包 香港限定！松露朱古力鹽包

香港店於試業期間為客人精選約 20 款招牌麵包，首推白松露鹽包($23)，麵糰用加拿大一等麵粉和100% 新鮮牛油製成，再捲入自家製作的原創松露牛油一同入爐焗製，麵包質感柔軟富彈性。出爐後再在表面掃上意大利阿爾巴白松露製成的松露油，及撒上法國產的特級松露鹽，可謂三重松露滋味！另外香港獨家的松露朱古力鹽包($27)亦是值得一試，麵包用日本麵粉加入法國 60% 黑朱古力製作，內餡則是60%黑朱古力鮮忌廉，加上表面的松露海鹽，鹹甜美味。

如果喜歡吃酸種包，可試同樣是香港限定的桂花烏龍無花果酸種包($78/原個)，用上日本已培養10 年以上的天然酵母製作，以烏龍茶將新鮮桂花預先浸泡一晚，然後混和酵母、無花果、合桃製成麵糰，再低溫發酵 14 小時，成品帶有淡淡清香，口感豐富。

TruffleBAKERY

地址：銅鑼灣勿地臣街 11 號 The Hedon 地下

試業期間營業時間：12 月 15 日開始試業，10am – 8pm