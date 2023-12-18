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生活
2023-12-18 16:33:56

日本人氣Chiikawa小可愛首次登陸香港 送限量無線充電器/摺疊背包/燜燒壺/文件夾

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日本人氣Chiikawa小可愛首次登陸香港 送限量無線充電器/摺疊背包/燜燒壺/文件夾

日本人氣Chiikawa小可愛首次登陸香港 送限量無線充電器/摺疊背包/燜燒壺/文件夾

來自日本的超人氣卡通角色Chiikawa即將首次登陸天水圍，與領展旗下的T Town、天澤商場及天瑞商場聯手舉行「USH!暴走天水圍遊樂祭」。由即日起至202417日期間，商場將變身為暴走遊樂場，人見人愛的主角Chiikawa會現身3個商場的不同角落，帶大家穿梭Chiikawa卡通場景，同時更有一系列動感遊戲，成功挑戰即可獲得豐富禮品。商場更推出「Chiikawa節日狂歡消費賞」， Link Up會員憑指定消費即可換領獨家限定Chiikawa小可愛精美卡通禮品，包括Chiikawa小可愛發光無線充電器、Chiikawa小可愛摺疊背包，以及Chiikawa小可愛燜燒壺。

「USH! 暴走天水圍遊樂祭」的重頭戲「啊哈！Chiikawa 暴走障礙樂園」，齊齊挑戰各式障礙兼打卡 。

「USH! 暴走天水圍遊樂祭」的重頭戲「啊哈！Chiikawa 暴走障礙樂園」，齊齊挑戰各式障礙兼打卡 。

多項精彩刺激遊戲超人氣卡通角色Chiikawa由日本漫畫家Nagano2020年創作，並於Twitter連載，其官方Twitter帳戶目前已擁有超過200萬粉絲。是次「USH!暴走天水圍遊樂祭」將推出多項精彩刺激遊戲，包括T Town及天澤商場的「USH!暴走遊戲挑戰站」及天瑞商場的「啊哈！Chiikawa暴走障礙樂園」，適合不同程度的玩家。

「USH! 暴走天水圍遊樂祭」的重頭戲「啊哈！Chiikawa 暴走障礙樂園」，齊齊挑戰各式障礙兼打卡 。 「USH! 暴走天水圍遊樂祭」的重頭戲「啊哈！Chiikawa 暴走障礙樂園」，齊齊挑戰各式障礙兼打卡 。 商場將打造成暴走遊樂場，日本超人氣卡通角色Chiikawa 會現身商場。 「USH! 暴走天水圍遊樂祭」的重頭戲「啊哈！Chiikawa 暴走障礙樂園」，齊齊挑戰各式障礙兼打卡 。 「USH! 暴走天水圍遊樂祭」的重頭戲「啊哈！Chiikawa 暴走障礙樂園」，齊齊挑戰各式障礙兼打卡 。

「啊哈！Chiikawa暴走障礙樂園」 挑戰各式障礙兼打卡 

USH!! Chiikawa暴走天水圍遊樂祭」的重頭戲，是於天瑞商場舉辦的「啊哈！Chiikawa暴走障礙樂園」。活動期間，天瑞商場歡樂廣場將變身為大型障礙賽場地，設置多個動感刺激障礙遊戲。「啊哈！Chiikawa暴走障礙樂園」涵蓋「亨鬆二人遊」及「合家四人遊」，Link Up會員於1222日至17日期間的指定日子，凡於T Town、天澤商場或天瑞商場消費滿100元或200元，即可分別換領「啊哈！Chiikawa暴走障礙樂園」「亨鬆二人遊」入場券一張，或「合家四人遊」入場券一張，成功換領「合家四人遊」入場券並完成參與更有機會獲得Chiikawa限量豐富禮品一份，包括文件夾及書籤匙扣。

「USH! 暴走天水圍遊樂祭」的重頭戲「啊哈！Chiikawa 暴走障礙樂園」，齊齊挑戰各式障礙兼打卡 。 「USH! 暴走天水圍遊樂祭」的重頭戲「啊哈！Chiikawa 暴走障礙樂園」，齊齊挑戰各式障礙兼打卡 。 「USH! 暴走天水圍遊樂祭」的重頭戲「啊哈！Chiikawa 暴走障礙樂園」，齊齊挑戰各式障礙兼打卡 。 「USH! 暴走天水圍遊樂祭」的重頭戲「啊哈！Chiikawa 暴走障礙樂園」，齊齊挑戰各式障礙兼打卡 。

此外，由1222日至17日期間的指定日子，Link Up會員於T Town或天澤商場消費每滿100元，即可於指定商場參與「Chiikawa暴走遊戲挑戰站」一次，包括T Town的「HOHO!暴走煙囪爬行大賽」及天澤商場的「YEAH!暴走滑雪場」，成功挑戰即有機會獲贈Chiikawa限量豐富禮品一份。

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T Town的會場限定的大型遊戲「HOHO! 暴走煙囪爬行大賽」，參加者須不停拍打按鈕令Chiikawa盡快到達終點。 T Town的會場限定的大型遊戲「HOHO! 暴走煙囪爬行大賽」，參加者須不停拍打按鈕令Chiikawa盡快到達終點。 天澤商場的會場限定大型遊戲「YEAH! 暴走滑雪場」，參加者須於限時將雪球運送到末端。 天澤商場的會場限定大型遊戲「YEAH! 暴走滑雪場」，參加者須於限時將雪球運送到末端。

Chiikawa節日狂歡消費賞」換領限定Chiikawa小可愛禮品

聖誕驚喜浪接浪！商場同時推出「Chiikawa節日狂歡消費賞」，Link Up會員憑即日單一消費每滿50元，可換領電子印花一個，儲滿指定印花，即可換領獨家限定Chiikawa小可愛精美卡通禮品，包括Chiikawa 小可愛發光無線充電器、Chiikawa 小可愛摺疊背包和Chiikawa 小可愛燜燒壺。

「Chiikawa 節日狂歡消費賞」，憑消費即可換領獨家限定Chiikawa小可愛精美禮品。 「Chiikawa 節日狂歡消費賞」，憑消費即可換領獨家限定Chiikawa小可愛精美禮品。 「Chiikawa 節日狂歡消費賞」，憑消費即可換領獨家限定Chiikawa小可愛精美禮品。 「Chiikawa 節日狂歡消費賞」，憑消費即可換領獨家限定Chiikawa小可愛精美禮品。 「Chiikawa 節日狂歡消費賞」，憑消費即可換領獨家限定Chiikawa小可愛精美禮品。
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