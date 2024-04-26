日本動漫體驗館ANIMA TOKYO登陸尖沙咀 樓高3層+限定鋼鍊展 4月29起試業

香港動漫迷請注意！全港最大日本動漫體驗館ANIMA TOKYO，將於4月29日尖沙咀廣東道試業。整個體驗館高3層，售賣逾4,000件動漫商品，包括櫻桃小丸子、小飛俠阿童木等。即睇詳情！

ANIMA TOKYO特意選址於九龍區核心地帶尖沙咀，樓高 3 層佔地近 8 萬呎。館内設有期間限定店及專營動漫周邊店，售賣超過4,000件各式各樣的商品，包括獨家原創商品、聯乘商品。 ANIMA TOKYO更將會聯乘不同單位，舉行電影發行、新遊戲、新產品宣傳及舉辦特別展覽，當中涵蓋多套經典人氣動漫包括日本經典櫻桃小丸子及小飛俠阿童木等。另有多個最新人氣動漫，如排球少年、咒術迥戰、Blue Lock的全新周邊。各年紀的動漫愛好者都能從中找到樂趣，不用坐飛機去日本也彷如置身「秋葉原」般，滿足動漫迷的喜好。

另外亦設有遊戲專區，擺出多款任天堂及Play Station的遊戲，大家更可以即場試玩，再購入心水遊戲及相關配件。

為慶祝是次盛大開幕，位於1樓的 Anima Tokyo | Incubase Arena 動漫娛樂基地，將帶來經典神作動漫《鋼之鍊金術師展》，展出超過300件展品及收藏品。分為免費區及收費區：免費區展出《鋼之鍊金術師》真人版的服飾；而收費區則有多份原稿，更有不少打卡位，絕對是鋼鍊迷的天堂！

此外，ANIMA TOKYO亦特設「昭和美食橫町」，坐擁10家各有特色的日本餐廳，網羅日本各地的傳統美食，讓顧客在香港亦能嚐到正宗的日式料理！