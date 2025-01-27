日本占卜師水晶玉子曝2025「生肖+血型」運勢排行　「屬牛A型」最強運

新年到來，不少人都希望能迎來新運勢。日本午間節目《Go Go! Smile!》近日公開，由知名占卜師水晶玉子占卜的2025年「生肖+血型」運勢排行榜。其中，生肖屬牛A型的人為今年最強運！

據介紹，這份排行榜結合「12生肖」與「4血型」，共48種組合的運勢分析。水晶玉子表示，排名第一的屬牛A型，今年將從良好的邂逅開始，會有重大發展。第2名的屬雞A型，今年將視野拓寬，世界也變得更廣闊。排名第3的為屬牛AB型，被描述為大膽挑戰，實現大飛躍的一年。

以下是2025年「生肖+血型」運勢排行完整榜單： 第1名：屬牛A型，從良好的邂逅開始，大發展的一年。 第2名：屬雞A型，拓寬視野，世界也會變得更廣闊。 第3名：屬牛AB型，大膽挑戰，實現大飛躍。 第4名：屬牛O型，魅力閃耀的一年，拿出自信。 第5名：屬雞AB型，公私方面皆會遇到喜事降臨。 第6名：屬猴A型，能感受到逐步提升的一年。 第7名：屬牛B型，人際關係良好，結交良伴。 第8名：屬雞O型，只要努力，成果超乎預期。 第9名：屬猴AB型，迄今為止的努力與鑽研終於開花結果。 第10名：屬雞B型，初次體驗與未知挑戰越多越幸運。 第11名：屬猴O型，想要的東西終於變得觸手可及。 第12名：屬馬A型，負面事情可能轉化為正面。 第13名：屬猴B型，不做多餘的事，保持穩定就是吉利。 第14名：屬蛇A型，發揮集中力持續前進。 第15名：屬馬AB型，新的夢想與目標萌芽的一年。 第16名：屬馬O型，迷茫與煩惱消失，心情更舒暢。 第17名：屬蛇AB型，可以盡情從事自己喜歡的事的一年。 第18名：屬羊A型，穩固基礎的一年，保持學習。 第19名：屬馬B型，將遇到讓自己全心投入的人事物。 第20名：屬蛇O型，順其自然，保持自然就會吉利。 第21名：屬羊AB型，重新挑戰與嘗試將迎來好運。 第22名：屬龍A型，往者不追，來者不拒。 第23名：屬蛇B型，雖顯得單調，但能從周圍學習 第24名：屬羊O型，慢慢準備自己想做的事情就是吉利。 第25名：屬龍AB型，將夢想和目標稍作調整便能帶來好轉。 第26名：屬狗A型，不插手不了解的事。 第27名：屬羊B型，努力彌補弱點或不足之處。 第28名：屬龍O型，自信的事需要細緻檢視。 第29名：屬狗AB型，小事爭執可能帶來巨大阻礙。 第30名：屬兔A型，大意可能導致疏失頻發，須保持警惕。 第31名：屬龍B型，最近開始的事情需保持穩定持續進行。 第32名：屬狗O型，在不顯眼之處努力是今年重點。 第33名：屬兔AB型，尋找合適釋放壓力的方法。 第34名：屬鼠A型，不貪心，腳踏實地量力而為。 第35名：屬狗B型，做對他人有益的事運氣會提升。 第36名：屬兔O型，勿過於隨意，需注重細節。 第37名：屬鼠AB型，過於衝動，需多聽取他人意見。 第38名：屬兔B型，即使分配到不利角色，也不要氣餒。 第39名：屬豬A型，有意想不到的變化，須靈活應對。 第40名：屬鼠O型，過於執著反而會停滯不前。 第41名：屬豬AB型，停下腳步思考很重要。 第42名：屬虎A型，健康和安全為第一優先，勿過度勉強。 第43名：屬鼠B型，禍從口出，謹言慎行。 第44名：屬豬O型，改變自己是今年的必要課題。 第45名：屬虎AB型，容易把事情複雜化，勿焦急冷靜處理。 第46名：屬虎O型，貪心會帶來壞的緣分。 第47名：屬豬B型，容易被周圍影響，勿失控發脾氣。 第48名： 屬虎B型，強硬和魯莽是失敗原因，需保持謙虛。 文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章