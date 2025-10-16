日本台灣Google餐廳評分標準不同　阿部瑪利亞：日本人不隨便給5星

日本藝人阿部瑪利亞近期在社交平台上分享了一個引發熱議的日本與台灣文化差異，指出台灣和日本在Google地圖餐廳評分上有著截然不同的標準。她表示，這個差異可能會影響到遊客對當地餐廳的選擇判斷。
阿部瑪利亞認為台灣人由5星起標
根據阿部瑪利亞的觀察，台灣人評價餐廳時，習慣從5星的滿分開始，再依據服務品質、用餐環境等因素往下扣分。然而，在日本的評分文化中，3粒星才是代表「正常好吃」的基準分數，餐廳若要獲得5粒星高評價，必須在美味程度之外，還要具備優質環境和合理價格等加分條件，強調日本人「是不會隨便給五星的」。
網民︰Google日本3星餐廳仍相當不錯
這項文化差異引發網友熱烈討論，許多曾到訪日本的台灣網友紛紛表示認同。有網民分享在日本旅遊經驗，指出即便是Google評價僅有3星的餐廳，實際用餐體驗仍相當不錯。也有網友指出，這種評分方式較為合理，能更準確反映餐廳的實際水準。
針對台灣的評價文化，不少網友也提出批評，表示目前許多餐廳的5星好評可能來自商家操作，建議消費者應該更謹慎參考評價內容，而非單純依據星等。有網友建議，檢視評價時應該著重於詳細的文字評論，尤其是較長篇幅的食客心得更具參考價值。
文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章