日本台灣Google餐廳評分標準不同　阿部瑪利亞：日本人不隨便給5星

台灣人和日本人在Google地圖餐廳評分上有截然不同的標準。（示意圖／pexels）

日本藝人阿部瑪利亞近期在社交平台上分享了一個引發熱議的日本與台灣文化差異，指出台灣和日本在Google地圖餐廳評分上有著截然不同的標準。她表示，這個差異可能會影響到遊客對當地餐廳的選擇判斷。

阿部瑪利亞認為台灣人由5星起標

根據阿部瑪利亞的觀察，台灣人評價餐廳時，習慣從5星的滿分開始，再依據服務品質、用餐環境等因素往下扣分。然而，在日本的評分文化中，3粒星才是代表「正常好吃」的基準分數，餐廳若要獲得5粒星高評價，必須在美味程度之外，還要具備優質環境和合理價格等加分條件，強調日本人「是不會隨便給五星的」。