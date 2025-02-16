日本名古屋LEGOLAND 6大春季期間限定活動 巨大樂高積木池/飛馳遙控車

位於日本名古屋的「日本樂高樂園®度假村」（LEGOLAND® Japan Resort）將在3月14日－5月11日舉辦期間限定活動「樂高樂園® 春季慶祝派對」，以迎接新春慶祝孩子們的成長為主題，特別為大家帶來6大好玩體驗，當中包括巨大樂高®積木池、飛馳遙控車等等，大人小朋友都可以一齊玩！

日本LEGOLAND 樂高樂園® 春季慶祝派對 今次期間限定「樂高樂園® 春季慶祝派對」共有6種體驗活動，包括有以樂高®積木製作而成有著驚人立體感的「世界遺產模型」，還有可以用樂高®積木製作屬於自己的花朵的「建造花園」，以及可以盡情創造的「巨大樂高®積木池」。此外， 還有能體驗樂高®科技系列的「飛馳遙控車」，以及難度各異的「滑動拼圖」，每一項體驗都好吸引！

樂高®積木世界全新「大阪區」 另外人氣園區「迷你樂園」亦有全新打卡位登場，該園區使用了約 1,000 萬塊樂高®積木還原了多個日本知名觀光景點，可以一覽震撼的樂高®積木袖珍世界。繼去年備受歡迎的東京區後，今次更增設了「大阪景點」，遊客可以進入迷你世界中打卡影相，扮演樂高世界中的「巨人」。

限定商品＋美食 在春季活動期間，LEGOLAND內有多款限定商品及美食同步推出，如兒童購物用品套裝（小學生以下限定）手錶、彩色Ｔ恤等等，粉絲必買！另外，大家歡迎的「 世界美食餐車」亦將推出第３彈內容， 有來自丹麥的杯子蛋糕、英國的炸魚薯條、德國的熱狗堡等各國的特色美食，讓遊客們品嚐世界美味。