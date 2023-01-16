日本壽司｜千両全新職人壽司系列 $32起食得獎壽司 必點馬糞海膽配甜蝦壽司＋吞拿魚手鞠壽司

千両新一年推出千両全新職人壽司系列，將千両每年舉辦的職人比賽的得獎作品呈獻給客人，每款創意、味道及賣相兼備，用上高質日本食材，全都精緻又美味！

千両平民價食高質得獎壽司

今次全新推出的職人壽司系列將會呈獻其中三位職人的得獎作品，先由入行30年的基師傅打響頭炮，其代表作有：真鯛胡麻醬油漬壽司（$34/件）、吞拿魚手鞠壽司（$ 58/件）及墨魚配明太子壽司（$38/件）。師傅特別選用自己最喜愛的時令真鯛製成真鯛胡麻醬油漬壽司。真鯛被喻爲日本的吉祥魚，大受食客歡迎，今次特別以兩切真鯛製作而成，外觀更爲吸引。