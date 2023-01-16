日本壽司｜千両全新職人壽司系列 $32起食得獎壽司 必點馬糞海膽配甜蝦壽司＋吞拿魚手鞠壽司

千両新一年推出千両全新職人壽司系列，將千両每年舉辦的職人比賽的得獎作品呈獻給客人，每款創意、味道及賣相兼備，用上高質日本食材，全都精緻又美味！
千両平民價食高質得獎壽司
今次全新推出的職人壽司系列將會呈獻其中三位職人的得獎作品，先由入行30年的基師傅打響頭炮，其代表作有：真鯛胡麻醬油漬壽司（$34/件）、吞拿魚手鞠壽司（$ 58/件）及墨魚配明太子壽司（$38/件）。師傅特別選用自己最喜愛的時令真鯛製成真鯛胡麻醬油漬壽司。真鯛被喻爲日本的吉祥魚，大受食客歡迎，今次特別以兩切真鯛製作而成，外觀更爲吸引。
資深日菜職人呈獻心思代表作
而真鯛配鮟鱇魚肝壽司（$32/件）及大吞拿魚腩配吞拿魚蓉壽司（$58/件），則是由榮師傅主理，榮師傅入行17年間曾做過不同風格的日菜如「廚師發辦」和居酒屋，他以自己的日本菜知識，研究出最滿意的味道和外觀。其中大吞拿魚腩配吞拿魚蓉壽司（$42/件）外觀呈隧道形，賣相具立體感，師傅以其精湛的刀工在大吞拿魚腩上界花，增添口感，入口即溶，搭配黃瓜漬中和拖羅的油分，加上三文魚籽提鮮，最後以蔥和芝麻作點綴，令人回味無窮。最後由入行14年及具有豐富日本菜經驗的威師傅為食客呈獻馬糞海膽配甜蝦壽司（$42/件），鮮甜的甜蝦配上口感豐膄的海膽，口感豐膄，味道濃郁！
千両「職人壽司」系列餐目將由2023年1月12日起至3月12日期間於千両全線分店供應；「季節性限定清酒」系列將由2023年1月5日起至4月2日期間於千両全線分店供應。詳情可向店員查詢。