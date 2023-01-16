熱門搜尋:
C觀點 THE FIRST SLAM DUNK 日本旅遊 自煮食譜 姜濤 二手樓 回鄉證 日本自由行 樓市 消委會 周顯
返回
生活
2023-01-16 11:26:51

日本壽司｜千両全新職人壽司系列 $32起食得獎壽司 必點馬糞海膽配甜蝦壽司＋吞拿魚手鞠壽司

分享：
日本壽司｜千両全新職人壽司系列 $32起食得獎壽司 必點馬糞海膽配甜蝦壽司＋吞拿魚手鞠壽司

日本壽司｜千両全新職人壽司系列 $32起食得獎壽司 必點馬糞海膽配甜蝦壽司＋吞拿魚手鞠壽司

千両新一年推出千両全新職人壽司系列，將千両每年舉辦的職人比賽的得獎作品呈獻給客人，每款創意、味道及賣相兼備，用上高質日本食材，全都精緻又美味！

千両平民價食高質得獎壽司 

今次全新推出的職人壽司系列將會呈獻其中三位職人的得獎作品，先由入行30年的基師傅打響頭炮，其代表作有：真鯛胡麻醬油漬壽司（$34/件）、吞拿魚手鞠壽司（$ 58/件）及墨魚配明太子壽司（$38/件）。師傅特別選用自己最喜愛的時令真鯛製成真鯛胡麻醬油漬壽司。真鯛被喻爲日本的吉祥魚，大受食客歡迎，今次特別以兩切真鯛製作而成，外觀更爲吸引。

真鯛胡麻醬油漬壽司（$34/件） 吞拿魚手鞠壽司（$ 58/件） 吞拿魚手鞠壽司（$ 58/件）

資深日菜職人呈獻心思代表作

而真鯛配鮟鱇魚肝壽司（$32/件）及大吞拿魚腩配吞拿魚蓉壽司（$58/件），則是由榮師傅主理，榮師傅入行17年間曾做過不同風格的日菜如「廚師發辦」和居酒屋，他以自己的日本菜知識，研究出最滿意的味道和外觀。其中大吞拿魚腩配吞拿魚蓉壽司（$42/件）外觀呈隧道形，賣相具立體感，師傅以其精湛的刀工在大吞拿魚腩上界花，增添口感，入口即溶，搭配黃瓜漬中和拖羅的油分，加上三文魚籽提鮮，最後以蔥和芝麻作點綴，令人回味無窮。最後由入行14年及具有豐富日本菜經驗的威師傅為食客呈獻馬糞海膽配甜蝦壽司$42/件），鮮甜的甜蝦配上口感豐膄的海膽，口感豐膄，味道濃郁！

千両「職人壽司」系列餐目將由2023年1月12日起至3月12日期間於千両全線分店供應；「季節性限定清酒」系列將由2023年1月5日起至4月2日期間於千両全線分店供應。詳情可向店員查詢。

大吞拿魚腩配吞拿魚蓉壽司（$58/件） 真鯛配鮟鱇魚肝壽司（$32/件） 馬糞海膽配甜蝦壽司（$42/件） 千両推出「季節性限定清酒」供食客按照個人口味挑選，分別有醸人九平次「EAU DU DÉSIR」純米大吟釀山田錦、醸人九平次純米大吟釀雄町、醸人九平次純米大吟釀彼之地及醸人九平次清酒體驗。
隱私權保護政策
請細閱並示意接受以下私隱政策及免責聲明，按下「接受」表示你已同意並願意接受 am730 網站內之私隱政策及免責聲明。了解更多
接受