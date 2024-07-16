日本大學聯合學力測試 無需DSE成績 助你在港率先取得初次合格 輕鬆部署赴日升學

每年DSE放榜後，都有不少應屆畢業生計劃到海外升學。近年日本逐漸成為港生熱選的升學地點。有意到日本升學的2025年DSE 考生，可提早作出規劃，申請「日本大學聯合學力測試 」（JPUE），在香港已可參加全日本超過40間大學院校的海外留學生聯合招生考試，早在中五已有機會取得初次合格，無需等待DSE成績，已可部署到日本升學。

日本大學聯合學力測試

無需赴日 可用中/英文應考 JPUE由筆試、面試、實技考試（限美術系）全部在香港進行，考生不單無需赴日應考，更可選擇以中文或英文應考，就算完全不懂日語亦可參加考試。考生取得初次合格後，被安排修讀由香港專業進修學院協辦的「留教前準備教育」，由日本人及專業香港導師以入讀日本大學為指標教授日語，為學生提供全面的聽講讀寫訓練，更會將在日本生活、就學等所需的資訊融入課堂，老師更會助同學為最終面試作準備，助同學考入心儀大學並快速適應日本留學生活。JPUE亦會提供與大學的溝通、學生入學申請及在留資格證明書等支援。同學完成課程，日語達標N2或以上水平，便可於2026年直接入讀大學一年級。