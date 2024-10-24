日本大學聯合學力測試JPUE(香港) 打造通往日本大學的道路｜至尊日本升學機構｜真．生活至尊品牌大獎2024

日本大學聯合學力測試（簡稱：JPUE）是一個日本大學為海外留學生而設的聯招考試，學生可以通過一次考試，投考接近40間日本大學，當中包括文、理、商和美術學院的各個學科，成為連通學生日本大學的橋樑。JPUE致力於讓每一位學生在入讀日本大學一年級之前做好充分準備，並在新的學習環境中茁壯成長。而這份願景，令JPUE勇奪「至尊日本升學機構」大獎，肯定了品牌為香港學生到日本升學的努力。
沒有最好 只有更好的準備條件
部分希望投考日本大學的同學，時常因申請流程繁瑣、語言障礙以及對日本教育系統的陌生，或會錯失了升學的機會。JPUE在港扎根7年，至今已讓近600位學生透過這套聯招系統升讀心儀大學。品牌相信，每位學生都擁有實現夢想的機會，而為了提升JPUE的考試和教學質素，品牌先後與多個機構合作，包括香港考試及評核局、香港大學專業進修學院等；不僅局限於考試，更優化學生學習模式。相比其他傳統的赴日升學途徑，JPUE系統可以讓學生毋須日語能力、不必到日本考試、不用理會DSE成績，只要獲初次錄取後便可在香港修讀「留學預備班」，最終直升大學一年級。
JPUE銜接多間日本熱門大學，包括四國香川大學、東京成蹊大學、國學院大學、九州產業大學、長野縣立大學，還有盛產精英運動員的東京帝京大學、孕育藝術專才的東京女子美術大學及名古屋藝術大學等，因此一直以來深受學生愛戴。
減輕升學成本 獎學金絕不可失
作為一家教育機構，JPUE也同樣關注學生的升學生活，不僅支援學生通過考試，還會主動與日本大學溝通，爭取更多的獎學金。考生在報考大學的同時，可以根據考試成績獲得相應的學費減免，以此減輕學生及其家庭的經濟負擔。
大學優先取錄 多元的升學選擇
基於JPUE是本港唯一提供與接近40間日本大學合作的海外聯招考試機構，可以讓學生能夠在香港一次報考多所大學，得到初次錄取通知後，在港安排入讀「留學預備課程」，該課程提供半年大學日語和面試密集訓練，不僅減少了申請的繁瑣過程，還大大提高最終錄取的可能性。通過致力優化考試和教學課程，確保學生在進入日本大學前能夠做好充分準備。
品牌還繼續為學生創造更多機會，引入更多的日本大學合作夥伴，讓學生能夠在不同專業領域中找到適合自己的升學途徑。無論是科學、工程、商業還是藝術，讓每一位學生都能夠在學術和職業生涯中實現夢想。
夢想中的升學夥伴
JPUE不僅是一個升學平台，更是一個支持學生實現夢想的合作夥伴。創立至今用心為每位學生提供全方位的升學服務，從準備到報考、語言學習到文化適應，JPUE希望能始終陪伴在學生的每一步。正如品牌堅信，在不斷創新和發展的過程中，JPUE將繼續成為香港學生追逐日本留學夢想的翅膀，助力學生們向更廣闊的天地飛翔。日本大學聯合學力測試網址