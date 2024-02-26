日本大熱美妝品牌SUQQU來港 必買王牌好用產品推介

瘋靡日台等地的日本美妝品牌SUQQU，是不少女生去日本必入手的牌子，品牌最近宣布來港，在銅鑼灣崇光百貨開設專櫃，大家可以終於不用飛日本都買得到王牌的粉底霜及眼影等，絕對是一眾美妝控的喜訊！ SUQQU取名自日文「すっくと立つ姿(直挺身姿)」，象徵獨立自主而不失柔美身段。品牌去年迎來品牌20週年，除了攻佔日本本土銀座三越、伊勢丹等高端百貨店外，足跡更遍及台灣、韓國、泰國，甚至英國及法國等多個市場。

日本大熱美妝品牌SUQQU宣布來港

不少女生初次接觸SUQQU時都是買化妝品，但其實品牌是由護膚品起家，創辦人兼著名資深彩妝師田中宥久子，在日本有美容大王的稱號，她自創獨有美容手法「顏筋按摩」，塑造立體輪廓，主張從肌肉、骨骼、淋巴與血液循環三項要素，來引導出每個人的本質之美。 後來SUQQU在2016年推出了首代粉霜，一推出即賣斷市，掀起搶購潮，為其粉底系列打響名堂。其後推出的四色眼影盤、胭脂及唇膏也相繼成為熱賣產品，在日本及台灣等地獲得美妝KOL、influencer大力推介。今次就為大家介紹品牌11款必買產品！

日本大熱美妝品牌SUQQU宣布來港

SUQQU 必買產品｜ THE FOUNDATION 絕緻艷澤粉霜 $945/15 色 粉霜自2016年問世以來不斷刷新品牌歷史記錄。其濃密質地和光滑度，營造端莊優雅的光澤。同時提高遮瑕力，無縫密貼肌膚。

SUQQU必買產品｜THE FOUNDATION ​​​​​​​絕緻艷澤粉霜 $945/15色

SUQQU 必買產品｜ THE LIQUID FOUNDATION 晶采艷澤粉底液 $680/13 色 這款粉底液被稱為SUQQU「史上最柔滑」的粉底液，比粉霜的質地更透薄輕盈，主打高度光澤感。上妝後肌膚猶如被柔軟的光澤薄膜包覆，並添加13種日本產美容保濕成分，自然又有具高遮瑕力。

SUQQU必買產品｜THE LIQUID FOUNDATION 晶采艷澤粉底液 $680/13色

SUQQU 必買產品｜ THE LOOSE POWDER 晶采定妝蜜粉 $740 柔滑而輕盈的透明面紗，為妝容增添光澤和透明感。

SUQQU必買產品｜THE LOOSE POWDER晶采定妝蜜粉 $740

SUQQU 必買產品｜ TREATMENT SERUM PRIMER 晶采極潤妝前乳 SPF15 PA+ $445 添加4款美容精油，在肌膚形成滋潤薄膜，防止乾燥缺水、出油而造成的脫妝問題。為肌膚增添潤澤，讓後續的粉底展現出艷澤光采。

SUQQU必買產品｜TREATMENT SERUM PRIMER 晶采極潤妝前乳 SPF15 PA+ $445

SUQQU 必買產品｜ SIGNATURE COLOR EYES 晶采盈緻眼彩盤 $500 多樣色彩搭配4種質地，柔滑如絲，重疊亦不易混濁，塑造絕美氣質眼影妝。眼影盤每次推出新色都引來城中熱話，如果你有選擇困難，不妨參考日本熱賣色號，包括01 瑞花、02 陽香色、03 光暮、04 純撫子及06 深奏。

SUQQU 必買產品｜ Moisture Glaze Lipstick 晶采潤艷唇膏 ( 唇膏芯 $350 、唇膏殼 $40) 今季新推出的潤艷唇膏，顯色度高，令使雙唇形狀顯得豐盈飽滿，更可以修飾惱人唇紋，更備有10款色調。

SUQQU必買產品｜Moisture Glaze Lipstick 晶采潤艷唇膏 (唇膏芯$350、唇膏殼 $40)

SUQQU 必買產品｜ PURE COLOR BLUSH 晶采淨妍胭脂 $400 胭脂由淺至深顏色組成，既可混合當胭脂色，亦可單用當打亮色，非常實用。高純度色彩綻放淨透光澤，塑造輕透明亮雙頰，同時賦予臉部立體感。

SUQQU 必買產品｜ PROTECTING DAY CREAM 晶采防曬日霜 SPF50+ PA++++ $500 日霜質感舒適，為肌膚在日間注滿滋潤成分，不僅提升底妝的妝效，塑造光澤美肌，更能阻擋紫外線，以及防止花粉、灰塵等污垢沾附到肌膚表面。

SUQQU必買產品｜PROTECTING DAY CREAM​​​​​​​ 晶采防曬日霜 SPF50+ PA++++ $500

SUQQU 必買產品｜ DESIGNING MASSAGE CREAM 晶采立體按摩霜 ( 附海綿巾 ) $445/100g 、 $730/200g 按摩霜是品牌最引以為傲的得力之作，推出後風靡市場。配合品牌獨創的「顏筋按摩」(GANKIN MASSAGE)手法，由肌膚、骨骼、淋巴循環引導，令肌膚柔嫩緊緻且更有彈性，打造立體小顏。

SUQQU必買產品｜DESIGNING MASSAGE CREAM晶采立體按摩霜(附海綿巾) $445/100g、$730/200g

SUQQU 必買產品｜ SMOOTH CLEAR CLEANSING OIL 柔肌透亮潔膚油 $320 卸妝油添加10種通常在精華液及美容精油中才使用的成分，共佔全成分的87%，兼具滋潤和無油膩感的清洗效果。

SUQQU必買產品｜SMOOTH CLEAR CLEANSING OIL 柔肌透亮潔膚油 $320

SUQQU 必買產品｜ VIALUME THE SMOOTHING CREAM 絕緻晶艷潤采精華霜 $1,325 SUQQU高端抗衰老護膚系列VIALUME以追求五大美麗原素為重心，包括滋潤、彈力、透明感、明亮度和平滑肌理。 精華霜集中改善皺紋，加入有效成分「煙酰胺」可改善皺紋，配合「VIALUME複合體」緊緻肌膚，再以陶瓷塗抹器配合按摩手法，針對因皺紋及乾燥而出現暗沉的眼部、咀部、額頭，進行集中撫平護理。

SUQQU必買產品｜VIALUME THE SMOOTHING CREAM 絕緻晶艷潤采精華霜 $1,325