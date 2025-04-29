日本奧樂蜜C 聯乘本地咖啡室荳子BEANS 推期間限定元気喫茶店 4款甜品＋飲品 生日送蛋糕

來自目本的奧樂蜜C維他命碳酸飲品登陸香港10周年！品牌特別聯乘本地咖啡室荳子BEANS，推出推期間限定元気喫茶店，帶來4款限定甜品及飲品，包括奧樂蜜C蒟蒻配菠蘿海鹽慕斯蛋糕、卷。奧樂蜜C蜜糖檸檬等，賣相似足日本喫茶店的甜品，打卡一流！另外還有驚喜優惠，4月至7月生日壽星於生日當月到Beans Cafe任何分店惠顧堂食即可獲增限定禮品，下文即睇詳情！

由即日起至7月31日期間，德福廣場Beans Cafe將打造成「元気喫茶店」主題店，以懷舊日式昭和風格打造一系列裝飾。另外四款限定甜品與特飲於全線10間Beans Cafe及3間指定「我想和你無所事事」＊供應，必試奧樂蜜C蒟蒻配菠蘿海鹽慕斯蛋糕 ($42/件；跟餐優惠$30/件)，以奧樂蜜C檸檬蒟蒻、菠蘿海鹽慕斯配上雲呢拿海綿蛋糕及焦糖餅底製成，外層以奧樂蜜C淋面點綴，層次豐富！另外奧樂蜜C蜜柑賓治($48/杯)同樣吸引，以奧樂蜜C作為基底，加入士多啤梨奧樂蜜C蒟蒻、香橙奧樂蜜C蒟蒻、蜜柑果肉、柚子果肉、士多啤梨、薄荷葉製成，味道香甜清爽。

除了期間限定美食，4月至7月生日壽星在生日月份到Beans Cafe任何分店惠顧堂食，即免費送上奧樂蜜Ｃ x BEANS「元気喫茶店」自家製特色蛋糕一件（二選一）、奧樂蜜C一支，以及限量版主題生日卡一張，特別主題生日卡糅合中式及日式風格，配上奧樂蜜Ｃ最具標誌性的啡色玻璃小瓶圖案設計，很有紀念價值！

奧樂蜜C十周年呈獻「元気喫茶店」

日期：2025年4月28日至7月31日



全線10間分店地址：



九龍灣 德福廣場二期平台P39A號舖

營業時間：上午8時至晚上10時



將軍澳 東港城1樓105號舖

營業時間：上午8時至晚上10時



將軍澳 PopCorn商場二期1樓F96號舖

營業時間：上午8時至晚上10時



沙田 新城市中央廣場Home Square 5樓503號舖

營業時間：上午8時至晚上10時



馬鞍山 MOSTown新港城中心四期2樓2226-2227號舖

營業時間：上午8時至晚上10時



大埔 大埔超級城D區地下670A-671A號舖

營業時間：星期一至五 上午11時至晚上10時；星期六、日及公眾假期 上午9時至晚上10時

青衣 青衣城二期2樓222號舖

營業時間：星期一至五 上午11時至晚上10時；星期六、日及公眾假期 上午9時至晚上10時



屯門 屯門市廣場一期UG層UG42號舖

營業時間：上午8時至晚上10時



旺角 朗豪坊4樓7號舖

營業時間：中午12時至晚上10時半



葵芳 新都會廣場 1樓135號舖

營業時間：上午8時至晚上10時



