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生活
2023-03-10 17:10:04

日本宮崎旅遊｜九州自駕遊必去景點！高千穗牧場一日遊 夢幻牧場打卡靚景 平歎宮崎牛燒肉 走訪牛奶工廠

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宮崎位於日本九州東南部，當地天氣和暖，全年晴天日數佔多，宮崎東部更是面向太平洋，坐擁約400公里長的海岸線，椰林樹影，極具南國風情，吸引不少旅客到訪。宮崎除了是許多日本神話的發源地外，也有壯麗的自然風光和豐饒的美食，香港人最愛的和牛、日本水果等等這裡都有出產。今次為大家準備宮崎一日遊行程，帶去高千穗牧場親親大自然，在牧場餐廳平歎宮崎牛燒肉午餐，再去參觀牛奶廠，實行食買玩一條龍！

文：Heidi
鳴謝：宮崎縣香港事務所，味珍味（香港）有限公司

高千穗牧場是九州地區最大的畜牧養殖場

日本旅遊｜九州最大高千穗牧場

高千穗牧場是九州地區最大的畜牧養殖場，由「南日本酪農協同株式會社」全資營運，從宮崎機場出發約一小時頭車程，牧場四面環山，面向高千穗峰，風光如畫，空氣特別清新！牧場內分成二十多個活動區域，最受歡迎的是可愛動物互動樂園，遊客可以餵飼綿羊，大人小朋友都一定玩得開心！另外還有騎馬、擠牛奶、製作芝士等等體驗活動，絕對是親子旅遊的好去處！餐廳方面，推薦到高千穗牧場內附設的牧場餐廳吃午餐，餐廳供應成吉思汗料理和烤肉，價錢合理而且份量多，性價比高！餐廳另一大賣點，是特大玻璃窗戶，客人可以望著窗外牧場風景享受午餐，尤如置身外國山區，非常寫意。
 

 

氣氛悠閒 遊客可以餵飼綿羊，大人小朋友都一定玩得開心！ 推薦到高千穗牧場內附設的牧場餐廳吃午餐，餐廳供應成吉思汗料理和烤肉 牧場餐廳的宮崎牛肥瘦適中，但吃起來依然有濃厚肉香

日本旅遊｜「南日本酪農協同」牛奶工廠

看了半天牛羊畜牧，一於帶各位走轉「南日本酪農協同株式會社」位於都城的工場吧！「南日本酪農協同株式會社」名字聽起來陌生，但他們出品的DAIRY牛奶和SKAL乳酸菌飲料不少香港大型超級市場都有入貨，相信大家一看到包裝都一定印象。「南日本酪農協同」在日本有多個工場，用的牛奶有部分來自高千穗牧場，工場講求衛生，絕大部分機械設施都是全自動操作，製作完成後就會輸出到世界各地，大家未有機會去宮崎的話，不妨先到超市買包牛奶試試吧！

高千穗牧場
地址：宮崎縣都城市吉之元町5265番地103
 

「南日本酪農協同株式會社」位於都城的工場 「南日本酪農協同株式會社」位於都城的工場 DAIRY牛奶和SKAL乳酸菌飲料不少香港大型超級市場都有入貨
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