日本少女椎木里佳被封為最正女高中生社長 18歲入選福布斯、10年後霸氣宣布老公入贅

不少年青人都試過創業，但殘酷的社會中不是個個也能創業成功。日本有位少女椎木里佳於16歲僅用45萬日元（約2萬7港元）創業後，更於18歲時入選「福布斯亞洲30 under 30」，被日本封為「最正女高中生社長」。當大眾以為她全心全意投入事業做個女強人時，她卻宣布婚訊，更因婚後老公跟她姓而引起全國人民討論。

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16歲創業成董事長兼總經理

25歲的椎木里佳於東京千代田區出生，可能是遺傳了社長父親的生意頭腦，加上在國三時得到父親的鼓勵下，用45萬日元（約2萬7港元）嘗試創業，成立了製作青少年網絡節目的株式會社「AMF」，自己兼任董事長及總經理一職，公司主要是為年輕人安排出演各大綜藝節目，同時亦會製作各種活動、項目、宣傳等等，專門推廣女高中生文化。而公司名為「AMF」原來是取自椎木里佳家中的家訓「感謝（Appreciation）」、「謙虛（Modesty）」、「全力（Full-Power）」。

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18歲成福布斯亞洲30歲以下精英

「AMF」成立了很短時間便吸引了大眾關注，椎木里佳更被日本封為「最正女高中生社長」，迅速在日本成功聞名，同時亦引起了國際性的福布斯注意，在2016年以18歲入選「福布斯亞洲30 under 30」中的傳媒、市場推廣及廣告界組別，同年獲選包括G-Dragon、鄧紫棋、金秀賢等名人。

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闖事業同時沒有放棄學業

年紀輕輕的椎木里佳沒有因成為董事長而懶惰，即使公司業務多元化她亦會親力親為，她會去不同地方舉行講座不斷向外推廣公司業務。在闖事業同時亦沒有放棄學業，憑著她的努力，考入了頂尖私立名校慶應大學高中部及文學部，稱她為「美女學霸」當之無愧。

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突宣布婚訊更指老公將姓「椎木」

當椎木里佳創業10年事業正上軌道，以為她全情投入事業時，椎木里佳突然在社交平台分享了一張「結婚相」，相中穿著日本傳統和服白無垢的她與老公甜蜜合照，並寫道：「我和同為創業家的國中學長登記結婚了，我們從學生時代開始，不但是伴侶，也是好朋友與創業同伴，一直互相扶持。」正當以為椎木里佳將會同日本傳統一樣「婦隨夫姓」時，椎木里佳竟霸氣表示自己會維持原姓，老公會跟隨妻姓「椎木」，在男人為主導的日本社會中，此舉動引起了不少網民爭議。樣貌、頭腦出眾之餘，年紀輕輕事業有成，老公更願意跟隨自己，椎木里佳絕對是人生贏家。

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原文刊登於 Yahoo Style HK